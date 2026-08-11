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Την τέλεια δουλειά έκανε ο ΕΟΑ Λευκωσίας σχετικά με τις επικίνδυνες οικοδομές αλλά με μια λεπτομέρεια που βγάζει μάτι.

Η λεπτομέρεια, η οποία μοιάζει με γκέλα, δεν έχει σχέση με την όλη εργασία που εκπονήθηκε με επιτόπιες επισκέψεις, επιθεωρήσεις, εκτιμήσεις, ταξινομήσεις κοκ, αλλά αφορά τον χάρτη στον οποίο προσδιορίζονται οι προβληματικές οικοδομές.

Συγκεκριμένα, στον χάρτη στον οποίο τοποθετούνται τα σημεία με τις επικίνδυνες οικοδομές, στις μεν ελεύθερες περιοχές τα ονόματα των κοινοτήτων είναι αποτυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, ενώ στην πλευρά του (ενιαίου) χάρτη με τις κατεχόμενες περιοχές τα ονόματα είναι τυπωμένα στην τουρκική.

Σε σχετική παραπομπή του ΕΟΑ γίνεται αναφορά και στο Τμήμα Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα, στο ενημερωτικό υλικό καταγράφεται: «Διαδραστικός χάρτης του ενεργού μητρώου. Επιλέξτε δορυφορική εικόνα ή το επίπεδο τεμαχίων του Κτηματολογίου από το εικονίδιο επιπέδων επάνω δεξιά».

Σχετικά με τον συγκεκριμένο χάρτη και την καταγραφή των κατεχόμενων κοινοτήτων και άλλων στοιχείων στην Τουρκική, επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον ΕΟΑ αλλά αυτό, ίσως και λόγω των διακοπών, δεν κατέστη δυνατόν. Πάντως δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήθηκε χάρτης από το διαδίκτυο, στον οποίο η καταγραφή των ονομάτων να αποτυπώνεται στην Ελληνική, όσον αφορά τις ελεύθερες περιοχές και στην Τουρκική όσον αφορά τις κατεχόμενες.

Όσον αφορά την ουσία της καταγραφής και γενικά της αποτύπωσης που παρουσιάζεται, αυτή έγινε από τη νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΕΟΑ Λευκωσίας, στο οποίο γίνεται αναφορά στο «Ενεργό Μητρώο Επικίνδυνων Οικοδομών Επαρχίας Λευκωσίας», το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο online.

Σημειώνεται, ότι ο Τομέας Επικίνδυνων Οικοδομών του Οργανισμού πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και αξιολογεί τόσο τις οικοδομές που παραδόθηκαν από τις πρώην αρμόδιες Αρχές, όσο και κάθε νέα περίπτωση. Το μητρώο είναι ζωντανό και επικαιροποιείται αυτόματα με κάθε νέο στοιχείο. Ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για τα ακόλουθα:

>> Τις οικοδομές που έχουν κηρυχθεί επικίνδυνες ή χρήζουν επισκευής.

>> Αναζήτηση και ανάλυση ανά διοικητική περιοχή.

>> Διαδραστικό χάρτη με την ακριβή τοποθεσία κάθε οικοδομής.

Σε κείμενο που δημοσιεύεται γίνεται αναφορά στην ασφάλεια του δημόσιου χώρου και προστίθεται πως αυτό είναι υπόθεση όλων. Προτείνει δε στους πολίτες να δει ο καθένας τι ισχύει στην περιοχή διαμονής του όσον αφορά τις επικίνδυνες οικοδομές.

Λειτουργοί του ΕΟΑ, λαμβάνοντας υπόψιν και τα στοιχεία τα οποία κληρονόμησε ο Οργανισμός από τους δήμους ή και τις κοινότητες, αφού εξέτασαν και οι ίδιοι την επικρατούσα κατάσταση, εντόπισαν 712 προβληματικές οικοδομές, εκ των οποίων οι 657, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,3%, κρίθηκαν επικίνδυνες. Άλλες 55 οικοδομές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,7%, χρήζουν επισκευής.

Από τις 712, οι 310, δηλαδή το 43,5% βρίσκονται σε αστικές περιοχές ενώ άλλες 42 ή ποσοστό 56,5% βρίσκονται διασκορπισμένες σε διάφορες κοινότητες, Το σύνολο των οικοδομών βρίσκονται σε 72 διοικητικές περιοχές που δείχνει και τον χρόνο και τα κονδύλια που απαιτούνται για να παρακολουθούνται ή ακόμη και να στηριχθούν όσες κρίνεται ότι έχουν τέτοιο βαθμό επικινδυνότητες ώστε να χρήζουν στήριξης με τη χρήση συνεργείων.

171 επικίνδυνα κτήρια στην ευρύτερη Λευκωσία

Με βάση τα στοιχεία του ΕΟΑ στη Λευκωσία βρίσκονται 310 οικοδομές, εκ των οποίων οι 171 κρίθηκαν ως επικίνδυνες, ενώ άλλες 28 χρήζουν επισκευής. Στον Στρόβολο υπάρχουν 52 οικοδομές από τις οποίες οι 43 χαρακτηρίστηκαν ως επικίνδυνες, ενώ άλλες 9 πρέπει να επισκευαστούν.

Ακολουθούν τα Λατσιά, με 13 οικοδομές από τις οποίες οι 12 θεωρήθηκαν επικίνδυνες και η μία υπό συντήρηση. Η Λακατάμια έχει 12 οικοδομές, από τις οποίες οι 11 κρίθηκαν επικίνδυνες και η μία χρήζει επισκευής. Στην Έγκωμη υπάρχουν 10 οικοδομές από τις οποίες οι εννέα είναι επικίνδυνες ενώ άλλων μία χρήζει επισκευής. Στον Άγιο Δομέτιο βρέθηκαν 9 οικοδομές και είναι στο σύνολό τους επικίνδυνες. Στο Γέρι υπάρχουν 7 οικοδομής, από τις οποίες οι έξι είναι επικίνδυνες και η μία χρήζει επισκευής. Στον Δήμο Λακατάμιας – Τσερίου εντοπίστηκαν έξι προβληματικές οικοδομές οι οποίες στο σύνολο τους είναι επικίνδυνες. Στην Αγλαντζιά βρέθηκαν δύο επικίνδυνες οικοδομές.

402 προβληματικές οικοδομές σε κοινότητες

Όσον αφορά τις κοινότητες, οι 402 προβληματικές οικοδομές εντοπίστηκαν σε 63 περιοχές. Από το σύνολο των οικοδομών, οι 388 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,5% κρίθηκαν επικίνδυνες, ενώ άλλες 14 ή ποσοστό 3,5% κρίθηκε ότι χρήζουν επισκευής.