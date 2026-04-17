Στις 1.466 ανέρχονται οι οικοδομές στη Λευκωσία οι οποίες παρουσιάζουν στατικά ή άλλα προβλήματα αλλά από αυτές, μόνο οι τέσσερις επιβάλλεται να εκκενωθούν επειδή κρίνονται άκρως επικίνδυνες.

Αφότου ανάλαβε ο ΕΟΑ τη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών τον Απρίλιο του 2025, στις 1.198 που υπήρχαν, προστέθηκαν άλλες 268. Σημειώνεται ότι ο ΕΟΑ Λευκωσίας κληρονόμησε τις 1.198 οικοδομές από τους Δήμους της Λευκωσίας και από την Επαρχιακή Διοίκηση. Η προσθήκη επικίνδυνων οικοδομών επιβεβαιώνει την απουσία συντήρησης ή και στήριξής τους από τους ιδιοκτήτες τους, στους οποίους ανήκει η κύρια ευθύνη.

Όπως πληροφορείται το philenews, η μια από τις τέσσερις οικοδομές επικίνδυνες βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας (όπου διαμένουν τρία άτομα, από τα οποία οι δύο ηλικιωμένοι) ενώ οι άλλες βρίσκονται σε συνοικισμό του Στροβόλου.

Στην περίπτωση της Λευκωσίας ο ΕΟΑ βρίσκεται σε επικοινωνία με τα παιδιά των ηλικιωμένων και βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες εγκατάλειψης του κτηρίου και εγκατάστασης τους σε άλλη οικοδομή.

Λειτουργός του ΕΟΑ, με την οποία επικοινωνήσαμε, ανέφερε πως πέραν των τεσσάρων οικοδομών οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στατικότητας, οι υπόλοιπες χρήζουν μεν συντήρησης ή και επισκευών αλλά δεν απειλούν τη ζωή των ενοίκων.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ανέφερε στο philenews, πως κύριο αίτημα να βρεθούν τρόποι να επιβάλλεται η νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν αναλόγως και της επικινδυνότητας της κάθε οικοδομής που κρίνεται ότι παρουσιάζει πρόβλημα.

Σχετικά με την οικονομική πτυχή, ανέφερε πως όντως το υπουργείο εξήγγειλε τη διάθεση €2 εκατ. αλλά ακόμη δεν εξηγήθηκε η διαδικασία παραλαβής των χρημάτων που απαιτούνται για τη στήριξη των επικίνδυνων οικοδομών.

Υπενθυμίζεται, πως η ευθύνη για τις επικίνδυνες οικοδομές μεταφέρθηκαν από τους Δήμους και τις Επαρχιακές Διοικήσεις στους ΕΟΑ, οι οποίοι τις δέχτηκαν «με το στανιό» επειδή δεν διέθεταν υπηρεσίες για το χειρισμό τους ενώ δεν έχουν ούτε και έσοδα για να στηρίζουν τα επικίνδυνα κτήρια.