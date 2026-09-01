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Μια κάρτα καφετέριας (loyalty card), που αποκτήθηκε σε έναν περίπατο στο Βόρειο Λονδίνο, έγινε η απροσδόκητη έμπνευση για το LOYAL, μια εννιάλεπτη κωμωδία του γεννημένου στη Λευκωσία Αντώνη Παπαμιχαήλ και της Sara Chia-Jewell, με θέμα την κοινότητα, τη ρουτίνα και μια μικρή «προδοσία» καφέ.

Η ταινία μικρού μήκους, που διαδραματίζεται σε μια κυπριακή καφετέρια στο Βόρειο Λονδίνο, κυκλοφόρησε στο Omeleto τον Ιούλιο, μετά από μια πορεία σε φεστιβάλ που ξεκίνησε από το PÖFF Shorts το 2024.

Η Arlo, την οποία υποδύεται η Chia-Jewell, αγοράζει τον καφέ της από την ίδια καφετέρια κάθε πρωί, συγκεντρώνοντας σφραγίδες στην κάρτα της, ενώ συνομιλεί με τη μπαρίστα Ελένη, ρόλο που ερμηνεύει η Eve Polycarpou. Το πρωί που επιτέλους μπορεί να διεκδικήσει τον δωρεάν καφέ της, όμως, η καφετέρια είναι γεμάτη κόσμο και εκείνη πηγαίνει αλλού.

Η Ελένη τότε την βλέπει να περνάει έξω κρατώντας ποτήρι καφέ από άλλη καφετέρια.

Η ταινία είναι κυρίως στα αγγλικά, με την κυπριακή τοπολαλιά να ακούγεται στο βάθος σε αρκετές σκηνές.

Μια κάρτα ενός καφέ και ένας περίπατος στο Βόρειο Λονδίνο

Η ιδέα γεννήθηκε ενώ η Chia-Jewell και ο Παπαμιχαήλ περπατούσαν στο Βόρειο Λονδίνο αναζητώντας έμπνευση για την ταινία.

«Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάρουμε έναν καφέ, και το πρώτο πράγμα που έκαναν εκείνοι ήταν να μας δώσουν μια κάρτα», είπαν. «Οπότε, ειλικρινά, η ιδέα προήλθε από εκεί», δήλωσαν στο en.philenews.

Ήθελαν η ταινία να έχει στον πυρήνα της την κοινότητα, ενώ παράλληλα άφηναν την ιστορία να κλιμακώνεται σε κάτι ολοένα πιο παράλογο. «Φτιάξαμε μια ταινία που θέλαμε εμείς οι ίδιοι να δούμε».

Οι κυπριακές καφετέριες ως σημεία αναφοράς για την κοινότητα

Για τον Παπαμιχαήλ, το σκηνικό αντλεί έμπνευση και από τη δική του παιδική ηλικία. Γεννημένος στη Λευκωσία, είπε πως μεγάλωσε περνώντας χρόνο τόσο σε παραδοσιακά καφενεία όσο και σε πιο σύγχρονες κυπριακές καφετέριες.

«Όπου κι αν βρισκόμουν, η αίσθηση του τόπου και της κοινότητας ήταν έντονη», είπε.

Μετά από χρόνια ζωής στο Λονδίνο, είπε πως αντιλαμβάνεται αυτόν τον ρόλο ακόμη πιο έντονα στις καφετέριες που εξυπηρετούν την κοινότητα, όπου χαλλούμια, εφημερίδες και άλλα κυπριακά προϊόντα πωλούνται δίπλα δίπλα με τον καφέ.

Οι δημιουργοί ήθελαν η καφετέρια της Ελένης να έχει την ίδια αίσθηση — «σαν ένα δεύτερο σπίτι για τους Κύπριους».

«Μου άρεσε πολύ αυτή η ευκαιρία να ακούω τη μητρική μου γλώσσα τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα», είπε ο Παπαμιχαήλ.

Με τη στήριξη της γειτονιάς

Το Talkies Community Cinema ανέθεσε την παραγωγή του LOYAL, ενώ οι δημιουργοί συγκέντρωσαν μεγάλο μέρος του υπόλοιπου προϋπολογισμού μέσω crowdfunding.

«Η ταινία δεν θα υπήρχε χωρίς τη στήριξη της κοινότητας!» είπαν.

Τοπικές επιχειρήσεις δεν τους χρέωσαν έξοδα για τη χρήση του χώρου, προσέφεραν αποθηκευτικό χώρο και βοήθησαν στη διαμόρφωση του σκηνικού. Το Y&S Mini Mart, για παράδειγμα, προμήθευσε κυπριακά προϊόντα, καθώς και φρέσκα γλυκά και ψωμί για τα γυρίσματα.

Η Chia-Jewell είπε πως ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον Παπαμιχαήλ να δει την κυπριακή κοινότητα να συσπειρώνεται γύρω από το εγχείρημα, καθώς και να βλέπει μερικά από τα αγαπημένα του γλυκά στην οθόνη.

Δύο μέρες γυρισμάτων και άφθονοι κόκκοι καφέ

Η Chia-Jewell και ο Παπαμιχαήλ έγραψαν, παρήγαγαν και σκηνοθέτησαν την ταινία μαζί.

«Είμαστε τυχεροί που έχουμε παρόμοιο γούστο και έχουμε αναπτύξει μια κοινή γλώσσα μεταξύ μας, δουλεύοντας μαζί όλα αυτά τα χρόνια», είπαν.

Με μόλις δύο μέρες γυρισμάτων, σχεδίασαν την ταινία σε storyboard μαζί με τον διευθυντή φωτογραφίας Jack Worrall και πρόβαραν εκ των προτέρων τη σκηνή δράσης του φινάλε.

Για ένα μοντάζ, μεγάλο μέρος του συνεργείου στάθηκε πίσω από την κάμερα πετώντας κόκκους καφέ προς τους ηθοποιούς, μαζί με κάρτες πιστότητας και κουτιά γάλακτος που «πετούσαν» στον αέρα.

Η πορεία της ταινίας σε φεστιβάλ

Το LOYAL προβλήθηκε στο PÖFF Shorts το 2024, πριν προβληθεί σε φεστιβάλ όπως το Brighton Rocks, το Hong Kong Film Festival UK, το Short Focus Film Festival, το Leicester Film Festival και το Absurd Film Festival, όπου κέρδισε το βραβείο «Best Super Short».

Συμπεριλήφθηκε επίσης στη μακρά λίστα του CentreFrame Selects 2026 και προβλήθηκε στο Super Shorts Hackney το 2026.

Τώρα που η ταινία είναι διαθέσιμη online μέσω του Omeleto, οι σκηνοθέτες λένε πως οι φιλοδοξίες τους για το κοινό είναι σχετικά απλές.

«Θέλουμε απλώς ο κόσμος να περάσει καλά βλέποντάς την! Να εκπλαγεί και να ενθαρρυνθεί», είπαν. «Να θυμηθεί τη δύναμη της κοινότητας και της καλοσύνης, ανεξαρτήτως πολιτισμικών διαφορών».

Και για τους λάτρεις του καφέ, υπάρχει μια τελευταία λεπτομέρεια που αξίζει να προσέξουν: το latte με τον ιππόκαμπο.

Μπορείτε να δείτε το LOYAL στο κανάλι του Omeleto στο YouTube παρακάτω: