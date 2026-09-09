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Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και η απανθρακοποίηση βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης των αρμόδιων υπουργών Κύπρου, Ελλάδας, Μάλτας και Ιταλίας, την οποία φιλοξενεί την Τετάρτη η Λεμεσός.

Η «Τριμερής+1 Συνάντηση» είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 9:30 το πρωί στο ξενοδοχείο Parklane, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Στη συνάντηση, πέραν της Υφυπουργού Ναυτιλίας Μαρίνας Χατζημανώλη, θα συμμετάσχουν ο Βασίλης Κικίλιας από την Ελλάδα, ο Κρις Μπόνετ από τη Μάλτα και ο Εντοάρντ Ρίτσι από την Ιταλία.

Οι υπουργοί αναμένεται να προβούν σε δηλώσεις το μεσημέρι.

Πηγή: ΚΥΠΕ