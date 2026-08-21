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Τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Μάλτας σηματοδοτεί η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό, με την Ιταλία να συμμετέχει για πρώτη φορά, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη.

Η διεύρυνση του σχήματος «αποτελεί αποτέλεσμα των στοχευμένων και επίμονων προσπαθειών μας για ενίσχυση των περιφερειακών συνεργασιών και των στρατηγικών συμμαχιών της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ναυτιλιακό τομέα», ανέφερε η κ. Χατζημανώλη.

Όπως σημείωσε, η παρουσία της Ιταλίας ενισχύει τη δυναμική της συνεργασίας και επιβεβαιώνει την κοινή βούληση των τεσσάρων χωρών για στενότερο συντονισμό και ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ναυτιλίας.

Η πρωτοβουλία για τη συμμετοχή της Ιταλίας προέκυψε μετά την επίσκεψη της Υφυπουργού στη Ρώμη, κατόπιν πρόσκλησης του Ιταλού ομολόγου της.

«Η θετική ανταπόκριση της Ιταλίας επιβεβαιώνει την κοινή πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλία απαιτούν στενότερο συντονισμό, συνεργασία και κοινές προσεγγίσεις», επισήμανε.

Επιστρέφει στην Κύπρο μετά από οκτώ χρόνια

Η συνάντηση της 9ης Σεπτεμβρίου αποτελεί την ένατη κατά σειρά διοργάνωση του θεσμού και σηματοδοτεί την επιστροφή της στην Κύπρο έπειτα από οκτώ χρόνια.

Η Κύπρος είχε φιλοξενήσει την έκτη τριμερή συνάντηση Κύπρου, Ελλάδας και Μάλτας το 2018, ενώ η πιο πρόσφατη πραγματοποιήθηκε το 2023 στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν ζητήματα καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του κλάδου, όπως:

η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

η απανθρακοποίηση

οι νομοθετικές και πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

τα θέματα που αναμένεται να απασχολήσουν τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους επόμενους μήνες

«Πρόκειται για ζητήματα που θα επηρεάσουν ουσιαστικά το μέλλον της ναυτιλίας και απαιτούν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των κρατών με ισχυρό ναυτιλιακό αποτύπωμα», υπογράμμισε η Υφυπουργός.

Σημείωσε ότι η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Μάλτα συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων ναυτιλιακών κέντρων τόσο της Ευρώπης όσο και διεθνώς.