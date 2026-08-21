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Με νέες βολές κατά του ΟΚΥπΥ επανέρχεται ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού και πρώην Υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης, σε σχέση με το περιστατικό που κατήγγειλε χθες δημόσια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η καταγγελία αφορούσε άρνηση ιδιωτικών και δημόσιων νοσηλευτηρίων να προχωρήσουν σε εισαγωγή ασθενή που παρουσίαζε μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Σε ανάρτηση του ο Γιώργος Παμπορίδης απευθύνεται στον ΟΚΥπΥ και σχολιάζει το γεγονός ότι σύνταξαν μια «μακρόσυρτη απάντηση» για να πουν ότι πράγματι η συγκεκριμένη ασθενής ουδέποτε εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ενώ διακομίσθηκε δύο φορές στο ΤΑΕΠ.

Παράλληλα, εισηγείται με νόημα στον Οργανισμό να αξιοποιεί τον χρόνο του σε αυτά που «τους έταξε η πολιτεία». Όσο για τα «τα λοιπά επικοινωνιακά», καλεί τον ΟΚΥπΥ να τα αφήσει για να τα πουν «εκεί που πρέπει, πολύ σύντομα».

Η ανάρτηση Παμπορίδη

Αγαπητέ @okypycy

Συντάξατε μια μακρόσυρτη "απάντηση" για να μας πείτε ότι πράγματι η συγκεκριμένη ασθενής ουδέποτε εισήχθη στο ΓΝ Λευκωσίας, καίτοι διακομίσθηκε δύο φορές στο ΤΑΕΠ σας!

Σας εισηγούμαι να αξιοποιείτε το χρόνο σας σε αυτά όπου σας έταξε η πολιτεία και τα λοιπά… August 21, 2026

Τι υποστήριξε νωρίτερα ο ΟΚΥπΥ

Τα Δημόσια Νοσηλευτήρια και ιδιαίτερα το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας δεν αρνούνται την παροχή της αναγκαίας φροντίδας σε οποιοδήποτε περιστατικό, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας ή της βαρύτητάς του, υπογράμμισε ο ΟΚΥπΥ.

Σημείωσε ότι «Η ανάληψη περιστατικών με μετεγχειρητικές ή άλλες επιπλοκές από τον ιδιωτικό τομέα αποτελεί συχνό φαινόμενο για τα Δημόσια Νοσηλευτήρια. Χαρακτηριστικά, μόνο κατά την τρέχουσα εβδομάδα, δύο ασθενείς με επιπλοκές μεταφέρθηκαν από ιδιωτικό νοσηλευτήριο εντός ΓεΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έγιναν δεκτοί και τυγχάνουν της αναγκαίας περίθαλψης.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ασθενή η οποία είχε υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο και ακολούθως παρουσίασε σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές, με αποτέλεσμα να προσέλθει στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Οι Ειδικοί Ιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ουδέποτε αρνήθηκαν την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας. Κατά την αξιολόγηση του περιστατικού επισημάνθηκε ότι, εφόσον αυτό ήταν ιατρικά εφικτό και ασφαλές, η συνέχιση της διαχείρισης της ασθενούς από το νοσηλευτήριο και τη θεραπευτική ομάδα που είχαν πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις ήταν η ενδεδειγμένη επιλογή από πλευράς συνέχειας της φροντίδας, δεδομένης της άμεσης γνώσης του ιστορικού της και των προηγηθεισών επεμβάσεων».

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