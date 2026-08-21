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Σχεδόν 145 τόνοι λαγοκέφαλοι αλιεύτηκαν κατά την τελευταία διετία από τις κυπριακές θάλασσες, στο πλαίσιο του σχεδίου για αντιμετώπιση του ξενικού και επιθετικού αυτού είδους, ανέφερε η Νικολέττα Βαρνάβα, αρμόδια λειτουργός του Τμήματος Αλιείας. Το εν λόγω σχέδιο έχει διάρκεια μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2029, με προϋπολογισμό €1.304.000, εκ των οποίων το 70% χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).

Από το συνολικό ποσό του σχεδίου που είναι σε ισχύ, έχουν δοθεί στους ψαράδες €685.000 για τους 145 τόνους λαγοκέφαλών που έχουν παραδοθεί από τον Ιούνιο του 2024. Όπως εξήγησε η κ. Βαρνάβα, τα ποσά δίνονται στους 11 επικεφαλής των ομάδων και συνδέσμων επαγγελματιών ψαράδων που συμμετέχουν στο σχέδιο, οι οποίοι ακολούθως αναλαμβάνουν να κατανείμουν τα ποσά στους ψαράδες της κάθε ομάδας, ανάλογα με το βάρος των ψαριών που έχουν αλιεύσει. Σημειώνεται ότι οι λαγοκέφαλοι που παραδίδονται από τους ψαράδες, οδηγούνται για καύση από αδειοδοτημένη εταιρεία.

Όπως εξήγησε η κ. Βαρνάβα, αντίστοιχα σχέδια για την αντιμετώπιση της αύξησης του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις κυπριακές θάλασσες εφαρμόζονται ήδη από το 2012, καθώς το ξενικό αυτό είδος εντοπίστηκε στην περιοχή εδώ και τουλάχιστον μία εικοσαετία.

Στο διάστημα αυτό, αν και δεν έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε ανθρώπους από λαγοκέφαλους στις θάλασσες της Κύπρου, σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας, η αύξηση του πληθυσμού τους έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους επαγγελματίες αλιείς, αφού προκαλούν ζημιές τόσο στα αλιευτικά εργαλεία όσο και στο αλίευμα. Σημειώνεται, δε, ότι επιπτώσεις στον άνθρωπο μπορούν να προκληθούν μόνο από κατανάλωση του συγκεκριμένου είδους.

Για τον λόγο αυτό, τα μέτρα που λαμβάνει το Τμήμα Αλιείας στοχεύουν κυρίως στον περιορισμό του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Αλιείας συλλέγει στοιχεία για να αποτυπώσει την εικόνα του πληθυσμού του είδους αυτού, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες ψαράδες.

Η κ. Βαρνάβα ανέφερε ότι πρόσφατα η Ελλάδα ζήτησε να συμβουλευθεί την Κύπρο για τη μεθοδολογία που ακολουθεί για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους, μετά την εμφάνισή του και στις ελληνικές θάλασσες. Σε ερώτηση αν έχει διαπιστωθεί ότι κάποιο άλλο είδος, όπως οι θαλάσσιες χελώνες, μπορούν να αποτελούν φυσικό εχθρό για τους λαγοκέφαλους και να συμβάλει στη μείωση του πληθυσμού τους, η κ. Βαρνάβα σημείωσε ότι και οι αρμόδιοι αναμένουν να διαπιστωθεί εάν μπορεί κάποιο είδος να έχει τον ρόλο αυτό.

Τέλος, η κ. Βαρνάβα ανέφερε ότι το Τμήμα Αλιείας παρακολουθεί και άλλα ξενικά είδη που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια την εμφάνισή τους στις κυπριακές θάλασσες, τα οποία, όμως, δεν είναι τόσο επιθετικά όσο ο λαγοκέφαλος. Ενδεικτικά, η κ. Βαρνάβα ανέφερε ότι ένα από αυτά τα είδη είναι το λεοντόψαρο, το είναι βρώσιμο, εφόσον αφαιρεθούν τα αγκάθια του, και γι’ αυτό το Τμήμα Αλιείας εφαρμόζει εκστρατεία προώθησής του ως εμπορεύσιμο είδος.

ΚΥΠΕ