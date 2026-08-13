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Με θετική εισήγηση, αλλά και με την επιβολή αυστηρών προϋποθέσεων, η Έκθεση της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που αφορά την επέκταση της ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας Temri Group Ltd.

Η υφιστάμενη άδεια παραγωγής ανέρχεται σε 1.000 τόνους ανά έτος τσιπούρας και λαβρακιού. Στη νέα πρόταση ζητείται άδεια για διπλασιασμό της παραγωγικότητας σε 2.000 τόνους ανά έτος. Οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου στο Μοναγρούλλι.

Η εταιρεία αιτείται τον διπλασιασμό της ετήσιας παραγωγής της, μια πρόταση που εξέτασαν προσεκτικά οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς και περιβαλλοντικοί οργανισμοί, εστιάζοντας στις πιθανές επιπτώσεις στον προτεινόμενο Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (πΤΚΣ) του Δικτύου Natura 2000 «Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου». Το προτεινόμενο έργο απέχει 765μ. από την υφιστάμενη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή και 306μ. από τον προτεινόμενο τόπο κοινοτικής σημασίας.

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), το οποίο τοποθετήθηκε αναλυτικά επί της μελέτης, εμφανίστηκε θετικό ως προς την υλοποίηση του έργου, σημειώνοντας ότι με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων μετριασμού δεν φαίνεται να προκαλούνται σημαντικές ή μη ανατρέψιμες επιπτώσεις στην προστατευόμενη περιοχή. Παράλληλα, το ΤΑΘΕ ξεκαθάρισε ότι η μονάδα βρίσκεται ήδη εντός της θεσπισμένης ζώνης υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ).

Από την πλευρά του, το Τμήμα Δασών εξέφρασε, επίσης, τη σύμφωνη γνώμη του, αναφέροντας ότι η επέκταση της μονάδας δεν επηρεάζει τομέα δικής του αρμοδιότητας, θέτοντας ως μοναδική προϋπόθεση την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τα μέτρα της ΜΕΟΑ και τους όρους των υπόλοιπων τμημάτων.

Τη θετική της στάση διατύπωσε και η περιβαλλοντική οργάνωση Terra Cypria, ζητώντας, ωστόσο, να ενσωματωθούν στη γνωμάτευση αυστηροί όροι πρόληψης για την προστασία της θαλάσσιας πανίδας.

Για την προτεινόμενη αύξηση παραγωγής θα χρειαστεί η δημιουργία και εγκατάσταση επιπρόσθετων 24 κυκλικών κλωβών και 38 πλωτήρων με σύστημα αγκυροβόλησης που θα αποτελείται από 56 τσιμεντόλιθους. Η παραγωγή των 2.000 ψαριών αναμένεται να επιτευχθεί σταδιακά σε τέσσερα χρόνια από την έγκριση της επέκτασης.

Για τη διασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής Natura 2000, η αρμόδια επιτροπή και οι εμπλεκόμενοι φορείς έθεσαν ένα σαφές πλαίσιο μέτρων και όρων: