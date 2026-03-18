Απώλειες μεγάλων ιχθυοπληθυσμών από λαβράκια και τσιπούρες διαπιστώνει το Τμήμα Αλιείας, μετά την πρόσφατη κακοκαιρία η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό ιχθυοκαλλιέργειας στο Λιοπέτρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι αρμόδιοι του Τμήματος περιμένουν ενημέρωση από τους παραγωγούς για το μέγεθος της ζημιάς και τις ποσότητες που διέφυγαν στη θάλασσα. Σημειώνεται ότι κάθε ιχθυοκαλλιέργεια περιέχει εκατομμύρια ψάρια, γεγονός που καθιστά τον υπολογισμό των απωλειών σε ιχθυοπληθυσμούς από δύσκολο εως και ακατόρθωτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ζημιές σε ιχθυοκαλλιέργειες παρατηρούνται σχεδόν κάθε χρόνο, γεγονός που κινητοποιεί χιλιάδες ψαράδες τόσο στην περιοχή του Λιοπετρίου, όσο και στην περιοχή του Βασιλικού, εκεί όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ιχθυοτροφείο της Κύπρου.

Έκκληση από το Τμήμα Αλιείας

Το Τμήμα Αλιείας, θέλοντας να προστατεύσει τους ιχθυοπληθυσμούς της τσιπούρας και του λαβρακιού, δύο ειδών που είναι ιδιαίτερα προσφιλή στους Κύπριους ψαράδες, απευθύνει έκκληση για τήρηση των κανονισμών περί μεγέθους και ποσοτήτων.

Το επιτρεπόμενο μέγεθος για την αλίευση λαβρακιού είναι τα 25 εκατοστά ενώ της τσιπούρας τα 20 εκατοστά.