Για δεύτερη φορά σε διάστημα 15 μόλις ημερών, ένα νεκρό δελφίνι εκβράσθηκε σήμερα στην ακτή σε παράλια περιοχή της Πάφου, εντείνοντας την ανησυχία στις αρμόδιες αρχές για το φαινόμενο και τους λόγους που το προκαλούν.

Μετά το δελφίνι που εντοπίστηκε νεκρό στην παραλία του Φάρου στην Κάτω Πάφο, στις 20 Μαρτίου, ένα ακόμη από τα πανέμορφα αυτά θαλάσσια θηλαστικά εντοπίστηκε νεκρό στην παραλία έξω από το αεροδρόμιο Πάφου, στο τμήμα της ακτής μεταξύ Τίμης και Αχέλειας.

Το δελφίνι εντόπισαν νεκρό το πρωί ερασιτέχνες ψαράδες που συνηθίζουν να ασκούν το χόμπι τους στο συγκεκριμένο σημείο. Αμέσως ενημέρωσαν την Αστυνομία και το Τμήμα Αλιείας, ενώ ενημερώθηκε και η τοπική αρχή. Ωστόσο λόγω της αργίας της σημερινής ημέρας, η μετάβαση των αρμοδίων φορέων στο σημείο θα γίνει, όπως ενημέρωσαν, αύριο το πρωί, οπότε και θα γίνει από τους ειδικούς του Τμήματος Αλιείας αυτοψία για τις συνθήκες θανάτου του δελφινιού, καθώς και λήψη ιστών για επιστημονικές εργαστηριακές εξετάσεις και αναλύσεις.

Η ύπαρξη δεύτερου θαλάσσιου θηλαστικού αυτού του είδους νεκρού στις ακτές της Πάφου προκαλεί απορίες και ανησυχία για το τι συμβαίνει και τι προκαλεί το θλιβερό αυτό φαινόμενο.

Μετά την επιτόπια ολοκλήρωση της δειγματοληψίας και των εξετάσεων αύριο, το δελφίνι θα απομακρυνθεί από την ακτή και θα μεταφερθεί σε ενδεδειγμένο χώρο που προνοούν τα πρωτόκολλα για παρόμοιες περιπτώσεις.