Ένα νεκρό δελφίνι εντόπισαν ενωρίς το πρωί πολίτες που πραγματοποιούσαν τη βόλτα τους και την πρωινή τους άσκηση στον παραλιακό πεζόδρομο του Φάρου στην Κάτω Πάφο.

Σε σημείο της παραλίας εντόπισαν το δελφίνι να έχει εκβρασθεί στην παραλία, με αποτέλεσμα να ενημερώσουν άμεσα την Αστυνομία και το Τμήμα Αλιείας. Αρμόδιοι των δύο υπηρεσιών έσπευσαν στο μέρος, με τους λειτουργούς του Τμήματος Αλιείας να λαμβάνουν δείγματα από το νεκρό δελφίνι για εργαστηριακές αναλύσεις προκειμένου να καταδειχθούν τα αίτια θανάτου του.

Μετά την επιτόπια ολοκλήρωση της δειγματοληψίας και των εξετάσεων της Αστυνομίας το δελφίνι απομακρύνθηκε από την ακτή προκειμένου να μεταφερθεί σε ενδεδειγμένο χώρο που προνοούν τα πρωτόκολλα για παρόμοιες περιπτώσεις.

Επιστημονικού ενδιαφέροντος το περιστατικό

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) σημειώνει ότι δέχθηκε ενημέρωση χθες 19 Μαρτίου το πρωί, για εκβρασμό δελφινιού, το οποίο βρισκόταν ζωντανό στα ξέβαθα. Προσωπικό του Τμήματος μετέβη στο σημείο για επιτόπιο έλεγχο, ωστόσο το ζώο είχε ήδη καταφέρει να επιστρέψει πίσω στη θάλασσα.

Σήμερα 20 Μαρτίου το πρωί, το ίδιο θηλυκό δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό σε παρακείμενη παραλία. Στο σημείο μετέβησαν τόσο προσωπικό του Δήμου Πάφου, όσο και του ΤΑΘΕ.

Το περιστατικό καταγράφηκε από αρμόδιο προσωπικό του ΤΑΘΕ, το οποίο προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαχείριση και επιστημονική διερεύνηση του συμβάντος. Διενεργήθηκε η προβλεπόμενη αυτοψία, λήφθηκαν δείγματα για περαιτέρω αναλύσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών.

Το συγκεκριμένο είδος έχει παγκόσμια εξάπλωση σε τροπικά και θερμά εύκρατα νερά, ωστόσο στην Ανατολική Μεσόγειο καταγράφεται σπάνια, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το είδος προτιμά ανοικτές, βαθιές θαλάσσιες περιοχές, πελαγικά νερά και σπανίως πλησιάζει τις ακτές, κάτι που εξηγεί τη χαμηλή συχνότητα καταγραφών στην περιοχή. Οι περισσότερες θεάσεις στενόρυγχων δελφινιών στην περιοχή είναι περιστασιακές.

Κάθε παρατήρηση ή εκβρασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της γνώσης για την κατανομή του είδους, στην κατανόηση των πιέσεων που δέχονται τα θαλάσσια θηλαστικά, και στην ενίσχυση των δράσεων προστασίας.