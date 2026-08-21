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Ένα ασυνήθιστο ιατρικό εγχείρημα στον ζωολογικό κήπο του Τσέστερ έδωσε νέα ελπίδα σε έναν θηλυκό πύθωνα 4,5 μέτρων, ο οποίος έγινε το πρώτο φίδι στον κόσμο που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή θεραπεία κατά του καρκίνου.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Τζόντι Φόστερ, όπως ονομάζεται το εντυπωσιακό ερπετό που ζει στον ζωολογικό κήπο του Τσέστερ στη Βρετανία, είχε διαγνωστεί με επιθετικό κακοήθη όγκο στη γνάθο της. Μετά από μια δύσκολη επέμβαση και την επανεμφάνιση της ασθένειας, οι κτηνίατροι αποφάσισαν να δοκιμάσουν μια πρωτοποριακή προσέγγιση που θα μπορούσε να της σώσει τη ζωή.

Κι όλα δείχνουν πως τα κατάφεραν. Μήνες μετά τη θεραπεία, έχει επιστρέψει στην κανονική της συμπεριφορά, τρώει χωρίς προβλήματα και, σύμφωνα με τους φροντιστές της, είναι ξανά «λαμπερή και μαχητική όπως πάντα».

"We had to have two operating tables side by side to account for her size"



Veterinary Officer at the Chester Zoo Animal Health Centre, Charlotte Bentley, tells Sky News how they treated a 15ft python, named Jodie, for cancer in what's been called a world-first treatment. pic.twitter.com/xWeJgsny19 — Sky News (@SkyNews) August 21, 2026

Ο όγκος που απείλησε τη ζωή της

Οι άνθρωποι του ζωολογικού κήπου άρχισαν να ανησυχούν όταν η Τζόντι Φόστερ έχασε την όρεξή της και σταματήσε να κινείται πολύ μέσα στον χώρο της. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι έπασχε από ινοσάρκωμα, έναν κακοήθη όγκο που είχε αναπτυχθεί στη γνάθο της. Αρχικά ο όγκος αφαιρέθηκε χειρουργικά, όμως αργότερα επέστρεψε και άρχισε να επηρεάζει ακόμη και το οστό της γνάθου.

«Όταν ο όγκος επανεμφανίστηκε και άρχισε να καταστρέφει τμήμα της γνάθου της, γνωρίζαμε ότι μια νέα χειρουργική επέμβαση από μόνη της πιθανότατα δεν θα ήταν αρκετή», δήλωσε ο Ίαν Άσπολ, επικεφαλής της ομάδας κτηνιάτρων του ζωολογικού κήπου.

«Αντιμετωπίζαμε το ενδεχόμενο να τη χάσουμε, καθώς ο όγκος το έκανε όλο και πιο δύσκολο για εκείνη να φάει. Έτσι συνεργαστήκαμε με ειδικούς στον καρκίνο για να δούμε αν μπορούσαμε να προσαρμόσουμε την ηλεκτροχημειοθεραπεία σε ένα φίδι. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε πύθωνα».

Μια επέμβαση σε… δύο χειρουργικά τραπέζια

Το μέγεθος της Τζόντι Φόστερ έκανε την επέμβαση ακόμη πιο απαιτητική. Με μήκος 4,5 μέτρα, ήταν τόσο μεγαλόσωμη ώστε κανένα διαθέσιμο χειρουργικό τραπέζι δεν μπορούσε να τη χωρέσει. Οι κτηνίατροι χρειάστηκε να ενώσουν δύο τραπέζια, δημιουργώντας μια επιφάνεια περίπου στο μέγεθος ενός διπλού κρεβατιού.

Η πύθωνας αναισθητοποιήθηκε στον χώρο όπου ζει και μεταφέρθηκε προσεκτικά στο κτηνιατρικό κέντρο του ζωολογικού κήπου. Εκεί πραγματοποιήθηκε η επέμβαση διάρκειας περίπου 90 λεπτών. Οι γιατροί αφαίρεσαν τον όγκο και τμήμα του κατεστραμμένου οστού της γνάθου και στη συνέχεια εφάρμοσαν την ηλεκτροχημειοθεραπεία, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν καρκινικά κύτταρα που είχαν απομείνει.

Python believed to be first in the world to benefit from human cancer treatmenthttps://t.co/sc5cAtr3xa — ITV News (@itvnews) August 21, 2026

Η ηλεκτροχημειοθεραπεία συνδυάζει το αντικαρκινικό φάρμακο μπλεομυκίνη με ελεγχόμενους ηλεκτρικούς παλμούς που εφαρμόζονται απευθείας στην περιοχή του όγκου. Οι παλμοί κάνουν προσωρινά τα καρκινικά κύτταρα πιο «διαπερατά», επιτρέποντας στο φάρμακο να εισχωρήσει πιο αποτελεσματικά και να καταστρέψει τα κύτταρα.

Ο Χοσέ Άλβαρεζ Πικόρνελ από το τμήμα κτηνιατρικής επιστήμης μικρών ζώων του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ χαρακτήρισε την επιτυχία της θεραπείας αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων. «Η ηλεκτροχημειοθεραπεία είναι μια σχετικά νέα θεραπεία και αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε σε φίδι. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας αποτελεί απόδειξη της δύναμης της συνεργασίας», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωτότυπο όνομα του φιδιού προέκυψε όταν έφτασε για πρώτη φορά στον ζωολογικό κήπο και οι εργαζόμενοι είδαν στα έγγραφά της τα αρχικά «JF», τα οποία χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ότι πρόκειται για «juvenile female» (νεαρό θηλυκό). Τα αρχικά τους θύμισαν τη διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιό και έτσι απέκτησε το όνομά της.

Η τελευταία εξέταση επιβεβαίωσε ότι το όμορφο φίδι παραμένει χωρίς ενδείξεις επανεμφάνισης του καρκίνου. Οι επιστήμονες σκοπεύουν πλέον να δημοσιεύσουν αναλυτικά τη διαδικασία, ώστε η εμπειρία από την περίπτωση της Τζόντι Φόστερ να βοηθήσει κτηνιάτρους σε όλο τον κόσμο να αναπτύξουν νέες θεραπείες για άγρια και εξωτικά ζώα.

protothema.gr