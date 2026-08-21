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Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας στην επαρχία Λάρνακας κάνει ο ΕΟΑ Λάρνακας, προκηρύσσοντας διαγωνισμό ύψους €300.000 για τη μελέτη και τον σχεδιασμό σύγχρονων αντιπλημμυρικών έργων στις οικιστικές ζώνες Λάρνακας και Αραδίππου. Η μελέτη αφορά περιοχές που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Καλού Χωριού και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρεται πως «προχωρά σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της επαρχίας, με έμφαση στην πρόληψη και στον έγκαιρο σχεδιασμό σύγχρονων υποδομών».

Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός ΕΟΑΛ 15/2026, με αντικείμενο τη Μελέτη Σχεδιασμού Αντιπλημμυρικών Έργων για την Προστασία των Οικιστικών Ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου, οι οποίες βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού, καθώς και την ετοιμασία των εγγράφων για τον διαγωνισμό κατασκευής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε €300.000 πλέον ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, ενώ η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης θα είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.

Σημειώνεται πως «η μελέτη θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υδρολογική και υδραυλική ανάλυση, αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), σχεδιασμό ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων, καθώς και την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνοοικονομικών και περιβαλλοντικών μελετών και εγγράφων για την κατασκευή των έργων».

Αναφέρεται επίσης ότι η ανάγκη εκπόνησης της μελέτης προκύπτει από τα καταγεγραμμένα πλημμυρικά επεισόδια που σημειώθηκαν στην επαρχία Λάρνακας και ειδικότερα στις οικιστικές περιοχές Βεργίνας -Καμάρων.

Τα περιστατικά αυτά, προστίθεται, «ανέδειξαν την ανάγκη επανεξέτασης των υφιστάμενων υδρολογικών και υδραυλικών δεδομένων και τον σχεδιασμό σύγχρονων και ολοκληρωμένων υποδομών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες των περιοχών».

Με την ολοκλήρωση της μελέτης, ο ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει ότι «θα διαθέτει έναν τεχνικά ώριμο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ώστε να μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων».

Η συγκεκριμένη δράση «εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του ΕΟΑ Λάρνακας για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της πόλης και της επαρχίας, με στόχο την καλύτερη προστασία των πολιτών, των περιουσιών και των υποδομών».