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Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο δίμηνο – τρίμηνο, η καρδιά των αρμοδίων του διεθνούς φεστιβάλ όπερας της Πάφου πήγε στη θέση της, μετά από ένα μεγάλο διάστημα συνεχών δυσμενών εξελίξεων. Δεν παύουν, ωστόσο, να ρίχνουν κλεφτές ματιές και προς την ανατολή, αφού ο κίνδυνος μιας νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή καραδοκεί πάντοτε.

Γιατί ειδικά οι άνθρωποι του Pafos Aphrodite Festival να καίγονται ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή; Μα, απλώς επειδή ο ετήσιος αυτός θεσμός είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα 25 αυτά χρόνια ύπαρξής του στους φιλόμουσους από ουκ ολίγες χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα τους Ισραηλινούς. Και ο μεγάλος φόβος των αρμοδίων ήταν η διεξαγωγή της όπερας στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων, πράγμα που θα απέτρεπε την έλευση ενός σημαντικού ποσοστού θεατών από άλλες χώρες. Τώρα όμως, με την κατάσταση να έχει εξομαλυνθεί, ηρέμησαν και αυτοί. Για την ώρα τουλάχιστον.

ΝΤΟΡΑ