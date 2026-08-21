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Γεμάτη σκουπίδια, μικροπλαστικά ακόμα και νεκρά ψάρια είναι η θάλασσα και η παραλία μπροστά από ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα, συνθέτοντας μια εικόνα που μόνο τιμητική δεν είναι για έναν από τους πλέον προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς της Κύπρου.

Βίντεο που απέστειλε αναγνώστρια στο philenews καταγράφει την απογοητευτική κατάσταση στην περιοχή, με απορρίμματα να έχουν καταλήξει τόσο στην ακτή όσο και μέσα στη θάλασσα.

Η αυξημένη παρουσία τουριστών και ντόπιων φαίνεται να έχει αφήσει πίσω της ένα ιδιαίτερα προβληματικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το ζήτημα της καθαριότητας στις δημόσιες παραλίες.

Δείτε το βίντεο: