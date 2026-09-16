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Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητειται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση, που αφορά το αδίκημα της κλοπής, το οποίο διαπράχθηκε στις 22/05/2026 στη Λευκωσία.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802380, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.