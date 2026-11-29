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Το χρονικό, οι ενστάσεις, οι συγκρίσεις και το κοινωνικοπολιτικό άρωμα πίσω από την επιλογή του νέου Τζέιμς Μποντ.

Τι προηγήθηκε;

Αγαπητές φίλες και φίλοι, «Habemus Bond» (σε ελληνική μετάφραση έχουμε νέο Μποντ). Και το όνομα αυτού: Ρόμπερτ Πάτινσον. Ναι, ο χλωμός, ερωτευμένος βρικόλακας του «Twilight» ενηλικιώθηκε υποκριτικά (μέσα από φιλμ όπως «Tenet», «Good Time», «The Batman», «The Lighthouse»). Αποφάσισε λοιπόν πως για το επόμενο διάστημα θα φοράει σμόκιν, θα πίνει Vodka Martini και θα κρατάει πιστόλια με σιγαστήρα.

Ντάνιελ Κρεγκ

Τι προηγήθηκε για να φτάσουμε ως εδώ; Πρώτα, η «εκρηκτική» αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ στο «No Time To Die». Ύστερα, η μετακίνηση του franchise στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και στα στιβαρά, μα κινηματογραφικά άπειρα χέρια της Amazon. Μεσολάβησε επίσης, μία διαφαινόμενη αστοχία στην εύρεση νέου Μποντ.

Κάποια στιγμή, ψιθυριζόταν ότι θα γινόταν η υπέρβαση με κάποιο μαύρο ηθοποιό – τον ταλαντούχο Ίντρις Έλμπα ή τον Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ του «Bridgerton».

Έπειτα έσβησαν οι φήμες κι απομείναμε με τη σταθερά διατυπωμένη υπόσχεση: «Ο Τζέιμς Μποντ θα επιστρέψει». «Ωραία, αλλά πώς ακριβώς θα επιστρέψει» αναρωτηθήκαμε, όταν κυκλοφόρησε το όνομα του Ντενί Βιλνέβ ως σκηνοθέτη της νέας εποχής. Τώρα πια, έχουμε τον Γαλλοκαναδό μαέστρο του «Dune» και τον βασικό ανταγωνιστή του Part III σε τζεϊμσμποντικό περιτύλιγμα.

Το σκηνικό παραπέμπει σε επιστημονική φαντασία βγαλμένη από τον πλανήτη Αράκις. Αλλά, ας περιμένουμε λίγο προτού ενθουσιαστούμε.

Είναι λύση ο Πάτινσον;

Οι πρώτες ενστάσεις για την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον συνοψίζονται στο εξής: «Καλούτσικος ηθοποιός αλλά δεν είναι γεννημένος για Μποντ». Πρώτα απ’ όλα είναι εκείνο το νεανικό πρόσωπο, με τα λεπτά χαρακτηριστικά και τα κυματιστά, ανέμελα μαλλιά.

Δηλαδή, το ιδανικό είδωλο για έφηβους που προσπαθούν να βρουν τα ερωτικά τους πατήματα κι οραματίζονται ήρωες με προδιαγραφές παραμυθιού. Δεν ισχύει το ίδιο για τους ρεαλιστές, συμβιβασμένους ενήλικες στους οποίους απευθύνεται ο «007». Ναι, ο Πάτινσον έχει κλείσει τα σαράντα, αλλά φαίνεται πολύ μικρότερος. Αν ήταν λογοτεχνικός χαρακτήρας θα ήταν ο τέλειος Ντόριαν Γκρέι.

Σον Κόνερι

Δεν είναι όμως. Ο Μποντ που καλείται να ενσαρκώσει είναι ένα πανούργο, ψυχρό και αποφασιστικό εργαλείο «στην υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητος». Ένα καλογυαλισμένο πιόνι το οποίο κινεί η μακρά χείρα της ΜΙ6. Έτσι τον οραματίστηκε ο Ίαν Φλέμινγκ, προσθέτοντας μια γερή δόση πατροπαράδοτης, αρσενικής γοητείας.

Ένας σαγηνευτικός μυστικός πράκτορας που διαπρέπει στο παιχνίδι της αποπλάνησης, συνήθως στα λόμπι ή στις κρεβατοκάμαρες πανάκριβων ξενοδοχείων. Σ’ αυτό το πεδίο, ο Πάτινσον μπορεί να αριστεύσει (το μυστηριώδες βλέμμα και το αινιγματικό χαμόγελο είναι η δεύτερη του φύση). Από την άλλη, δεν είναι ο ιδανικός action-hero, ούτε διαθέτει τη σωματική ρώμη του προκατόχου του.

Ποιον «007» προτιμάτε;

Αναγκαστικά, κάθε νέος Μποντ οφείλει να υποστεί τη σύγκριση με όλους τους προηγούμενους. Ιδιαίτερα με τον «αρχετυπικό» Σον Κόνερι, τον ηθοποιό που συγκέντρωνε όλες τις τζεϊμσμποντικές αρετές.

Ρότζερ Μουρ

Ο δικός του «007» ήταν ένας κλασικός alpha male: απαντούσε στις δυσκολίες με τη γοητεία, το γρύλισμα της Άστον Μάρτιν ή με το πιστόλι του (ένα Walther PP το οποίο πουλήθηκε έναντι 265 χιλιάδων δολαρίων). Ενσάρκωνε την ψυχροπολεμική παράνοια της εποχής του και ταυτόχρονα την απαξίωνε, με βρετανικό (ή μάλλον σκωτσέζικο) φλέγμα και κυνισμό.

Ο Ρότζερ Μουρ από την άλλη, δεν είχε καν όρεξη να ασχοληθεί. Πλάσαρε τον εαυτό του ως αριστοκράτη πλέι μπόι, παρά ως εκτελεστή. Τα σιδερικά δεν ήταν το φόρτε του, αν και είχε ιδιαίτερη έφεση στα ακριβά γκάτζετ.

Ο πράκτορας-δανδής είναι μέχρι σήμερα ο μακροβιότερος Μποντ, με επτά ταινίες. Για τους περισσότερους, δεν είναι ο καλύτερος – και το αταίριαστο φλερτ με την Γκρέις Τζόουνς στο «A View to a Kill» δεν βοήθησε ιδιαίτερα.

Το δίδυμο Τίμοθι Ντάλτον – Πιρς Μπρόσναν αποτύπωσε τη μετα-ψυχροπολεμική, επιτηδευμένη ανεμελιά των nineties με ακαταμάχητο στιλ, ενώ ο Ντάνιελ Κρεγκ έφερε στο προσκήνιο έναν πιο εσωστρεφή action-hero, με ψυχολογικό βάθος. Για τον Αυστραλό «μοναχικό καβαλάρη» Τζορτζ Λάζενμπι, νεότερον ουδέν. Μόνο οι τυπολάτρες του «007» ασχολήθηκαν.

Τι γεννάει τον νέο Μποντ;

Επιστρέφουμε αισίως στο σήμερα και στον νέο «Μποντ με το χλωμό πρόσωπο». Η ιδιαίτερη επιλογή του Πάτινσον δεν μπορεί παρά να καθρεφτίζει τις αγωνίες, αλλά και την εγωπάθεια των millennials. Τι είναι εικονικό και τι πραγματικό; Η απάντηση δεν είναι πια προφανής: με την κάθοδο της λεγόμενης «Τεχνητής Νοημοσύνης» τα όρια είναι ρευστά.

Γιατί έχω την έντονη υποψία πως ο ανταγωνιστής της 26ης ταινίας θα είναι ένας δολοφονικός αλγόριθμος; Ας μη ξεχνάμε πως η μεγάλη οθόνη καθρεφτίζει τις ζωές μας κατά τη δεδομένη στιγμή.

Παράλληλα, λειτουργεί ως απόδραση από την γκρίζα και δυσοίωνη καθημερινότητα. Γι’ αυτό «χρειαζόμαστε» τις ευφάνταστες κι εντυπωσιακές τζεϊμσμποντικές περιπέτειες. Για να χρωματίζουν μια εποχή χωρίς ιδιαίτερα οράματα.

Όταν ο Φλέμινγκ δημιουργούσε τον χαρακτήρα του, στην μεταπολεμική Βρετανία του ’50, η ζάχαρη και τα βραστά αυγά ήταν πολυτέλεια. Απάντησε με dry Martini, υψηλή ραπτική και βόλτα στα γαλλικά Καζίνο, ανοίγοντας τον δρόμο για την συλλογική ταύτιση με το ανέφικτο.

Η κρίση του Σουέζ και η αναπόφευκτη παρακμή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας έκανε την ανάγκη για «007» ακόμα πιο επιτακτική. Πώς αλλιώς να συμπλήρωνε η Γηραιά Αλβιόνα τα δικά της κενά και ανασφάλειες; Μια νοητή γραμμή ενώνει το τότε και το σήμερα: μια νέα εποχή γεωπολιτικών και κοινωνικών αναταράξεων.

Αυτή γεννάει τον νέο -σαφώς πιο εκκεντρικό και εναλλακτικό- Μποντ, ενώ τα παλιά αδιέξοδα και οι συλλογικές ενοχές βρικολακιάζουν.

Ελεύθερα, 29.11.2026