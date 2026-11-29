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Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μάικ Λαβ (Mike Love), τραγουδιστής και συνιδρυτής του θρυλικού συγκροτήματος The Beach Boys, όπως μετέδωσαν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ατζέντης του επιβεβαίωσε την πληροφορία σε μέσα ενημέρωσης χωρίς να κάνει γνωστές λεπτομέρειες για τον τόπο ή για την αιτία του θανάτου αυτού του σταρ της ποπ-ροκ της δεκαετίας του 1960.

«Τόσο ο ίδιος όσο και η μουσική του θα είναι για πάντα συνυφασμένοι με την ταυτότητα της Νότιας Καλιφόρνιας», ανέφερε σε δήλωσή της για το θάνατό του η Επόπτρια της Κομητείας του Λος Άντζελες Τζάνις Χαν.

ΑΠΕ – ΜΠΕ