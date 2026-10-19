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Την πιο μεγάλη πληγή του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λάρνακας, που είναι οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής των ασθενών, προσπαθεί ν’ αντιμετωπίσει η διεύθυνση του νοσηλευτηρίου. Παρά το γεγονός πως παραδόθηκε η πρώτη φάση του ανακαινισμένου ΤΑΕΠ πριν από ένα χρόνο, τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν, με τα παράπονα των ασθενών να συνεχίζονται.

Μέχρι το τέλος του χρόνου, πάντως, θα παραδοθεί και η δεύτερη φάση του ΤΑΕΠ, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει την κατάσταση. Αυτό ανέφερε η νέα διευθύντρια του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, Στάλω Χαραλάμπους, μιλώντας σε πάνελ του Larnaka Talks, μιας πρωτοβουλίας δημόσιου διαλόγου με συντονιστή τον Μιχάλη Καλοπέδη. Η κ. Χαραλάμπους ανέφερε πως με την παράδοση της δεύτερης φάσης του ΤΑΕΠ, που παρουσιάζει πολύμηνες καθυστερήσεις, σχεδόν θα διπλασιαστεί ο χώρος και τα εξεταστήρια από 6 θα γίνουν 10. Παράλληλα, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις συντεχνίες των νοσηλευτών, ώστε να γίνει αναδιοργάνωση και ν’ απελευθερωθούν κάποια κρεβάτια.

Το ΤΑΕΠ, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό προβληματικό σημείο του Νοσοκομείου Λάρνακας, που έχει μεγάλη έλλειψη χώρων στάθμευσης. Η διευθύντρια του νοσοκομείου ανέφερε πως υπάρχουν συνομιλίες με την Μητρόπολη Κιτίου, ώστε να γίνει κατορθωτή η ενοικίαση τεμαχίου για να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους οι εργαζόμενοι. «Μ’ αυτόν τον τρόπο θ’ απελευθερωθούν αρκετοί χώροι στάθμευσης στο νοσοκομείο», είπε η κ. Χαραλάμπους, προσθέτοντας πως προγραμματίζονται επαφές και με τον Δήμο Λάρνακας, για να διερευνηθεί η πιθανότητα συνεργασίας με το νέο Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας, ώστε το νοσοκομείο να έχει πρόσβαση σε μικρό αριθμό κλινών.

Η κ. Χαραλάμπους παραδέχθηκε, εξάλλου, πως τα περισσότερα παράπονα που λαμβάνει το νοσοκομείο αφορά στην συμπεριφορά κάποιων εργαζομένων, ειδικά στο ΤΑΕΠ. «Το αναγνωρίζουμε και είναι ένα θέμα που χρήζει εκπαίδευσης, την οποία θέλουμε να κάνουμε», είπε.

Τοποθετήσεις έκαναν, επίσης, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ανδρέας Αποστόλου και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Μίλτος Μιλτιάδους. Ο κ. Αποστόλου ανέφερε πως χρησιμοποιεί κι ως ασθενής στο Νοσοκομείο Λάρνακας και πως υπάρχει βελτίωση, ωστόσο, οι χρόνοι παραμένουν πιο αργοί απ’ ό,τι στον ιδιωτικό τομέα. «Η Λάρνακα είναι η τελευταία πόλη σε επενδύσεις εντός ΓεΣΥ. Αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα: το ένα είναι πως δεν έχουν επιλογές οι ασθενείς και το δεύτερο είναι ότι επιβαρύνεται το Νοσοκομείο Λάρνακας και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα», σημείωσε.

Από την πλευρά του ο κ. Μιλτιάδους σημείωσε πως ο Σύνδεσμος Ασθενών βλέπει από τη νέα διεύθυνση μια προσπάθεια διόρθωσης όσων συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο Νοσοκομείο Λάρνακας, γεγονός που χαιρετίζει. Σημείωσε, ακόμη, πως οι ασθενείς στη Λεμεσό και τη Λευκωσία έχουν περισσότερες επιλογές από αυτές της Λάρνακας, αφού στο δημόσιο νοσοκομείο υπάρχει το μοναδικό ΤΑΕΠ.