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Δύο ξεχωριστά αλλά σοβαρά περιστατικά σημειώθηκαν χθες σε χώρος εστίασης στην Πάφο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ξέσπασε φωτιά σε εστιατόριο και υπήρξε διαρροή υγραερίου σε φούρνο.

Συγκεκριμένα στις 14:24 ο έγινε ανταπόκριση με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε εστιατόριο. Αιτία για τη φωτιά ήταν ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πριν την άφιξη Πυροσβεστικής με χρήση Πυροσβεστήρα.

Αργότερα, στις 21:15 έγινε ανταπόκριση με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα σε φούρνο αρτοκατασκευασμάτων για απώλεια υγραερίου από μανόμετρο σε κύλινδρο 500lt.

Έγινε κλείσιμο του ρυθμιστή.