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Στο πλαίσιο της συνέντευξής του για τις ανάγκες του vidcast για την οικονομία, στο philenews, ο υπουργός Ενέργειας είπε κάποια πράγματα για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα που η στήλη τα θεωρεί σημαντικά. Και είναι τοποθετήσεις που μάλλον πρώτη φορά γίνονται από αξιωματούχο της Δημοκρατίας.

Αφού μίλησε ο κ. Δαμιανός για τη συνεννόηση που είχε στην Αθήνα με τον ομόλογό του Σταύρο Παπασταύρου και την οριστική όπως φαίνεται απόφαση της ελληνικής Κυβέρνησης να εκδώσει navtex για τις βυθομετρήσεις προς το τέλος Οκτωβρίου, ερωτήθηκε τι θα γίνει στην περίπτωση που η μελέτη που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μετά από αίτημα του ΑΔΜΗΕ για δανειοδότηση του έργου με ένα δισεκατομμύριο ευρώ, δείξει αυξημένο κόστος ή σε γενικές γραμμές βγάλει προβληματικά μαθηματικά.

Πώς θα χειριστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Κύπρος, όταν ήδη θα έχει εκδοθεί η navtex, θα έχουν ξεκινήσει οι θαλάσσιες έρευνες από γαλλικά πλοία και θα έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες από το ΥΠΟΙΚ, τον Διαχειριστή Μεταφοράς και τη ΡΑΕΚ για να πληρωθεί ο ΑΔΜΗΕ τα πρώτα 25 εκατ. που έχει να παίρνει. Για την ακρίβεια έχει να παίρνει δύο δόσεις, 50 εκατ. Και τον Γενάρη θα γίνουν τρεις.

Πολλοί θα ανέμεναν να πει ο υπουργός «ε, αν το κόστος είναι μεγαλύτερο ή υπερβολικό, δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε με το έργο». Δεν το είπε. Και καλώς δεν το είπε.

Μίλησε αλλιώς ο κ. Δαμιανός. Είπε ότι αν το κόστος διαφανεί από τη μελέτη ότι είναι υψηλότερο, θα πρέπει να αναζητηθούν νέοι επενδυτές και πρόσθετες χορηγίες.

Μία πηγή χρηματοδότησης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανακοίνωσε χορηγία 658 εκατ. όταν το υπολογιζόμενο κόστος ήταν κάτω από 1,5 δισ. Τώρα είναι 1,9 δισ. και πιθανότατα η επικαιροποίηση από την ΕΤΕπ θα το ανεβάσει περαιτέρω. Θα ήταν πολύ λογικό ένα αίτημα από τους επενδυτές (GSI -Meridiam και ΑΔΜΗΕ) αλλά και Κύπρος – Ελλάδα να ζητήσουν αυξημένη χορηγία από τις Βρυξέλλες. Ώστε, ποσοστιαία η οικονομική τους συνδρομή να είναι στο επίπεδο που ήταν, επί του συνολικού κόστους, όταν αποφάσιζαν τα 658 εκατ.

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός ρωτήθηκε κατά πόσο έχει εγκαταληφθεί οριστικά η ιδέα να συμμετάσχει το κράτος στην επένδυση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με αγορά μετοχικού κεφαλαίου στον GSI. Τότε είχε γίνει αναφορά για 100 εκατ., που ήταν λεφτά που αποδέχθηκε να δώσει ως πολύ χαμηλότοκο δάνειο στη Δημοκρατία η ΕΕ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Η πληροφόρηση του «Φ» αναφέρει ότι εκείνη η ευχερεια για το δάνειο των 100 εκατ. δεν υπάρχει πλέον, μετά από αίτημα της Κυβέρνησης στην ΕΕ.

Όμως, ο κ. Δαμιανός απάντησε πως όχι, δεν έχει εγκαταληφθεί οριστικά η δυνατότητα να επενδύσει στον GSI η Κύπρος, είτε για αναλογική συμμετοχή στις αποφάσεις, είτε απλά για να μειώσει το κόστος που θα απομείνει να αποπληρωθεί στο τέλος από τους καταναλωτές ρεύματος. Πρόσθεσε πως για την ώρα δεν φαίνεται να προκρίνεται μετοχική συμμετοχή της χώρας στον GSI, αλλά αυτό το θέμα θα συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η στήλη βρίσκει σημαντική την επιλογή του υπουργού να δηλώσει ότι, σε περίπτωση που το κόστος του καλωδίου προϋπολογιστεί από τη μελέτη σε επίπεδα υψηλότερα του 1,9 δισ., η λύση δεν θα είναι η εγκατάλειψη της προσπάθειας, αλλά η αναζήτηση οικονομικών λύσεων που θα επανέφεραν το έργο στον δρόμο της βιωσιμότητας, ει δυνατό χωρίς πρόθετη μελλοντική επιβάρυνση των καταναλωτών.

Όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές, σε αυτό το στάδιο δεν εγείρεται θέμα συμφωνίας της Κύπρου στην κατασκευή του έργου. Αυτό έγινε προ ετών. Σήμερα είναι η ώρα της συνεργασίας και της αξιοποίησης κάθε πρόσφορου επενδυτικού εργαλείου ώστε το έργο να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση. Διότι ο χρόνος είναι χρήμα, όπως και αν το δει κανείς.