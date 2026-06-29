Η αγορά κατοικίας αλλάζει πρόσωπο και οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με τις κατοικίες επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν τον βασικό μοχλό ανόδου της αγοράς ακινήτων. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα δείχνουν ότι έσπασε κάθε ρεκόρ ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταρρίπτοντας και το ψηλό επίπεδο του 2008, τότε που στην αγορά άρχισε να δημιουργείται η φούσκα ακινήτων. Η τάση αυτή δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο. Ήδη από το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων είχαν αυξηθεί κατά 9,6% έναντι 3,4% για τις οικίες, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά των διαμερισμάτων διατηρεί σταθερά υψηλότερη δυναμική.

Η ανάλυση των στοιχείων από τον Φιλελεύθερο δείχνει ότι ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων, το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφει το ψηλότερο σημείο του 127 μονάδες, με βάση τα ιστορικά δεδομένα της Κεντρικής Τράπεζας. Ουσιαστικά ο δείκτης τιμών ακινήτων βρίσκονται πάνω κατά 65% από το χαμηλό που καταγράφηκε το 2006. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε μετά το 2013 στην Κύπρο οδήγησε τις τιμές των ακινήτων σε μειώσεις και ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων το 2014 υποχώρησε στις 74,7 μονάδες και στις 82,5 μονάδες το 2013. Ας δούμε αναλυτικά τι γίνεται στα διαμερίσματα αναλύοντας τα αριθμητικά στοιχεία της Κεντρικής. Το πρώτο τρίμηνο 2026 ο δείκτης είναι στις 127 μονάδες σε σχέση με 114,4 μονάδες το πρώτο τρίμηνο 2025 καταγράφοντας ετήσια αύξηση 11,40%. Ακόμη ένα σημαντικό δεδομένο είναι ότι σε σύγκριση με το 2015, δηλαδή σε δέκα χρόνια, οι τιμές αυξήθηκαν 78,87%.

Αντίθετα, οι οικίες παρουσιάζουν πολύ πιο ήπια άνοδο. Ο δείκτης τιμών των οικιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν 95,6 μονάδες από 93,2 μονάδες το 2025 σημειώνοντας αύξηση 1,93% και σε δέκα χρόνια η αύξηση ήταν 26,45%.

Η καθήλωση της προσφοράς νέων κατοικιών και η βελτίωση κάποιων κατηγοριών εισοδημάτων, αλλά κυρίως η αύξηση της ζήτησης από το εξωτερικό, οδήγησαν σε πολύ μεγάλη άνοδο των τιμών, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη σημαντική αναζωπύρωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία όμως δεν φαίνεται να ικανοποιεί την υπάρχουσα ζήτηση. Πάντως, στην κατακόρυφη άνοδο της τιμής των νέων ακινήτων συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και η ανατίμηση των οικοδομικών πρώτων υλών που ανεβάζουν το κατασκευαστικό κόστος σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση προερχόμενη τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους αγοραστές.

Όλα τα στοιχεία συνηγορούν στην δυναμική που εμφανίζει η αγορά ακινήτων. Όσον αφορά τον αριθμό πωλητηρίων εγγράφων ανά επαρχία, οι περισσότερες συναλλαγές εντοπίζονται στη Λεμεσό (1.499) και ακολουθεί η Λευκωσία (1.065), η Λάρνακα (994) και η Πάφος (919), ενώ η Αμμόχωστος (232) καταγράφει τον χαμηλότερο αριθμό συναλλαγών. Το ποσοστό εγχώριων αγοραστών ανέρχεται στο 84% στην επαρχία Λευκωσίας και γύρω στο 60% στην επαρχία Λεμεσού και Αμμοχώστου. Στην επαρχία Λάρνακας, η αναλογία εγχώριων και ξένων αγοραστών ήταν σε γενικές γραμμές ισορροπημένη, ενώ στην Πάφο υπερισχύουν οι ξένοι αγοραστές (75%).

Τα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας συνέχισαν να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό και το πρώτο τρίμηνο του 2026, διατηρώντας σαφώς ενισχυμένη ανοδική τροχιά. Η τάση αυτή υποστηρίχθηκε από τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων, η οποία συνέβαλε στην ενίσχυση της ζήτησης στην αγορά ακινήτων. Ο καθαρός νέος δανεισμός για στεγαστικά δάνεια, αυξήθηκε κατά 24,5% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026 (€353,6 εκατ. τo πρώτο τρίμηνο του 2026 έναντι €284,1 εκατ. τo αντίστοιχο τρίμηνο του 2025). Το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων υποχώρησε στο 3,15% τον Μάρτιο του 2026, σε σύγκριση με 3,53% τον Μάρτιο του 2025.

Διαμερίσματα και κατοικίες πωλεί η Altamira

Aνεξάρτητη ισόγεια κατοικία, διώροφη κατοικία, κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων και διαμερίσματα βγάζει προς πώληση η Altamira Real Estate. Συγκεκριμένα, ανεξάρτητη ισόγεια κατοικία τριών υπνοδωματίων 251 τ.μ με πισίνα στην ενορία Άγιος Αθανάσιος στη Λεμεσό κοντά στο Μοναστήρι Παναγίας Σφαλαγγιώτισσας και το φράγμα Γερμασόγειας πωλείται με ενδεικτική τιμή €700.000. Η κατοικία ανεγέρθηκε σε τεμάχιο το οποίο εμπίπτει εντός Γεωργικής ζώνης Γα4 (Εξιδεικευμένων αναπτύξεων) με συντελεστή δόμησης 10%. Το τεμάχιο διαθέτει ακανόνιστο σχήμα, ομαλή επιφάνεια και πρόσωπο περί τα 45 μέτρα σε δημόσιο εγγεγραμμένο δρόμο, ενώ διαθέτει θέα.

Διώροφη κατοικία 168 τ.μ στην ενορία Αγία Παρασκευή στη Γερμασόγεια της επαρχίας Λεμεσού κοντά στο δημοτικό γήπεδο και το δημοτικό σχολείο πωλείται με ενδεικτική τιμή €380.000. Η κατοικία εμπίπτει εντός οικιστικής ζώνης Κα6 με συντελεστή δόμησης 90%. Κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων στην κοινότητα Μονιάτης της επαρχίας Λεμεσού κοντά στο κέντρο της κοινότητας και τον συνδετικό δρόμο Μονιάτη – Τριμίκληνης, με εμβαδόν γης 745 τ.μ και εμβαδόν εσωτερικών χώρων 205 τ.μ. πωλείται με ενδεικτική τιμή €210.000. Το τεμάχιο διαθέτει σχεδόν ορθογώνιο σχήμα, επίπεδη επιφάνεια και δυτικό προσανατολισμό με πρόσοψη περί τα 28 μέτρα επί της οδού Ευαγόρα Παλλικαρίδη.

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 77 τ.μ στην κοινότητα Χλώρακα της επαρχίας Πάφου κοντά στο δημοτικό στάδιο και τη λεωφόρο Χλώρακας πωλείται με ενδεικτική τιμή €195.000. Αποτελεί μέρος του συγκροτήματος «Thalassa View Gardens», (Block Yiasemin House ). Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 94 τ.μ στην κοινότητα Χλώρακας, κοντά στη θάλασσα , τη λεωφόρο Χλώρακας και το κοινοτικό συμβούλιο της περιοχή πωλείται με ενδεικτική τιμή €200.000. Το ακίνητο αποτελεί μέρος του συγκροτήματος «Melanos Village». Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 68 τ.μ στην ενορία Κάτω Πάφος του δήμου Πάφου, κοντά στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και το Kings Avenue Mall πωλείται με ενδεικτική τιμή €115.000. Αποτελεί μέρος του συγκροτήματος «Alakati Court».

Στούντιο διαμέρισμα 34 τ.μ στην κοινότητα Τερσεφάνου κοντά στο κέντρο της κοινότητας και τον συνδετικό δρόμο Τερσεφάνου – Κιτίου πωλείται με ενδεικτική τιμή €65.000. Αποτελεί μέρος του συγκροτήματος «Victoria Exclusive Apartments». Τρια διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων από 61 τ.μ έως 104 τ.μ. στην κοινότητα Τερσεφάνου κοντά στο κέντρο της κοινότητας και το δημοτικό σχολείο πωλούνται με ενδεικτικές τιμές από €120.000 έως €150.000. Αποτελούν μέρος της ανάπτυξης «Regal Gardens 1». Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 70 τ.μ στην ενορία Άγιος Δημήτριος του δήμου Στροβόλου, κοντά στο Υπουργείο Παιδείας και τη λεωφόρο Τζων Κέννετυ πωλείται με ενδεικτική τιμή €130.000.

Πόσα λεφτά πρέπει να έχει ο νέος πελάτης

Για να γίνει κατανοητό στην πράξη, αν ένας νέος θέλει να αγοράσει διαμέρισμα αξίας €200.000 πρέπει να έχει τουλάχιστον το 20% της αξίας σε μετρητά, δηλαδή περίπου €40.000 ή στην καλύτερη περίπτωση €60.000 (το 30%) που θα δοθεί προκαταβολή στην τράπεζα. Το μηνιαίο εισόδημα θα πρέπει να είναι από €1.600 ως €2.000, και μπορεί ο υποψήφιος πελάτης αν έχει ηλικία περίπου 30 ετών να βάλει χρόνο αποπληρωμής τα 65 έτη ή τα 70 έτη, κάτι που παρέχει την ευελιξία για μικρότερες μηνιαίες δόσεις. Για νεαρό ζευγάρι που θέλει να αγοράσει διαμέρισμα αξίας €250.000 τα δεδομένα διαφοροποιούνται. Για ένα δάνειο αυτής της τάξης, το απαιτούμενο καθαρό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται συνήθως μεταξύ €2.500 και €4.000 και θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το 30% της αξίας σε μετρητά. Αν το στεγαστικό δάνειο ξεπερνάει τις €300.000 οι τράπεζες ακολουθούν ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας. Αν είναι ζευγάρι θα χρειαστεί κατά πάσα πιθανότητα ένα συνδυαστικό καθαρό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα της τάξης των €3.500 – €4.500 και να διαθέτει μετρητά €90.000 για να καταβάλει το 30% της αξίας του ακινήτου.