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Προσπάθεια αναχαίτισης της επίθεσης που δέχονται οι καταναλωτές από την ενεργειακή κρίση, εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων, καταβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών. Τα καύσιμα κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και ο ηλεκτρισμός πυροδοτούν την ακρίβεια, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών.

Οι κυπριακές Αρχές ανέλαβαν πρωτοβουλίες στις Βρυξέλλες για περαιτέρω μείωση των φορολογιών στον τομέα της ενέργειας. Κατά την πρόσφατη συνεδρία του ECOFIN, ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ζήτησε περαιτέρω μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, ο φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 7 σεντ το λίτρο και λήφθηκε απόφαση για τη μείωσή του στα 2,1 σεντ το λίτρο. Ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία εξέτασε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως η κυβέρνηση θα δώσει μάχη για να τον μειώσει περαιτέρω.

Την περασμένη Πέμπτη κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο που προβλέπει μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από τον ερχόμενο Νοέμβριο, με τον αρμόδιο υπουργό να διαβεβαιώνει πως, μόλις εγκριθεί, θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. Κατά τη συζήτηση λέχθηκε πως το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια με τη διαδικασία του κατεπείγοντος την ερχόμενη Πέμπτη.

Κατάργηση του ΦΠΑ στο ρεύμα

Την ίδια ώρα, ο κ. Κεραυνός αποκάλυψε πως οι κυπριακές Αρχές ασκούν πιέσεις για κατάργηση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό. Όπως είπε, έχουν σταλεί τα απαραίτητα έγγραφα και έχει ξεκινήσει η συζήτηση, προσθέτοντας πως «αφορά το ΦΠΑ στους λογαριασμούς της ΑΗΚ, όπου βλέπουμε ΦΠΑ πάνω στον ΦΠΑ».

Όπως είπε, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει, στο πλαίσιο της νέας οικονομικής διακυβέρνησης, τον αναγκαίο βαθμό ευελιξίας, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να στηρίξουν σε μεγαλύτερη έκταση πολίτες και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Ο κ. Κεραυνός είπε πως με τη συγκεκριμένη θέση συμφωνούν και ομόλογοί του από άλλες χώρες, ενώ η θέση αυτή συγκλίνει με το περιεχόμενο της επιστολής των πρωθυπουργών της Ελλάδας και της Ιταλίας προς την Κομισιόν. Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, θα πρέπει να διατεθούν επιπρόσθετα κονδύλια για τη βελτίωση των ενεργειακών δικτύων, ώστε να διευκολυνθεί η απορρόφηση της ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά.

Σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, ο κ. Κεραυνός είπε πως την κυβερνητική θέση εκφράζουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο αρμόδιος υπουργός. Ο υπουργός Οικονομικών, απαντώντας σε ερωτήσεις, ανέφερε πως, στο πλαίσιο του νόμου περί δημοσιονομικής ευθύνης, το Υπουργείο Οικονομικών αξιολογεί το έργο και ζητά μελέτη βιωσιμότητας.

