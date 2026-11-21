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Η τεχνητή νοημοσύνη διεκδικεί πλέον ενεργό ρόλο στην ανακάλυψη νέων αντικαρκινικών φαρμάκων, με μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες να επενδύουν σε τεχνολογίες που φιλοδοξούν να περιορίσουν τον χρόνο και τις δυσκολίες της ανάπτυξης νέων θεραπειών.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η νέα συνεργασία που ανακοίνωσαν η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Merck, γνωστή ως MSD στην Ευρώπη, και η βρετανική Isomorphic Labs, η οποία ειδικεύεται στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τον σχεδιασμό φαρμάκων.

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η ανακάλυψη νέων μικρών μορίων με πιθανή αντικαρκινική δράση, μέσα από τη συνδυασμένη αξιοποίηση προηγμένων υπολογιστικών μοντέλων και επιστημονικών δεδομένων της φαρμακοβιομηχανίας.

Η συνεργασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επικεφαλής της Isomorphic Labs είναι ο Ντέμις Χασάμπις, ένας από τους επιστήμονες που τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημείας το 2024 για την ανάπτυξη του AlphaFold, της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που έφερε σημαντικές αλλαγές στην πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών.

Πώς θα αναζητήσουν τα νέα φάρμακα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο εταιρειών, η συνεργασία αφορά έναν συγκεκριμένο μοριακό στόχο που σχετίζεται με τον καρκίνο και θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη Merck.

Οι εταιρείες δεν έχουν δημοσιοποιήσει ποιος είναι αυτός ο στόχος ούτε για ποια μορφή καρκίνου θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια ενδεχόμενη θεραπεία.

Η Isomorphic Labs θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία IsoDDE, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει για τον υπολογιστικό σχεδιασμό φαρμακευτικών μορίων.

Το σύστημα θα αξιοποιήσει επιλεγμένα επιστημονικά δεδομένα που θα παραχωρήσει η Merck, προκειμένου να πραγματοποιήσει προβλέψεις και να σχεδιάσει υποψήφιες χημικές ενώσεις με πιθανή θεραπευτική δράση.

Στη συνέχεια, η Merck θα αναλάβει την προκλινική και κλινική ανάπτυξη των υποψήφιων φαρμάκων, καθώς και την παραγωγή και εμπορική διάθεσή τους, εφόσον αποδειχθούν αποτελεσματικά και ασφαλή και εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Η επιδίωξη είναι να εντοπίζονται ταχύτερα μόρια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για περαιτέρω ανάπτυξη, περιορίζοντας μέρος της χρονοβόρας διαδικασίας αναζήτησης υποψήφιων φαρμακευτικών ουσιών.

Πότε θα μπορούσε να προκύψει θεραπεία;

Παρά τις προσδοκίες που δημιουργεί η συμφωνία, η συνεργασία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανακάλυψης υποψήφιων φαρμακευτικών μορίων.

Δεν έχει ανακοινωθεί η ανάπτυξη συγκεκριμένου νέου αντικαρκινικού φαρμάκου ούτε υπάρχουν αποτελέσματα κλινικών δοκιμών που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα κάποιας θεραπείας από τη συγκεκριμένη συνεργασία.

Ακόμη και εάν η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλει στον ταχύτερο εντοπισμό υποσχόμενων μορίων, αυτά πρέπει να περάσουν από εργαστηριακές μελέτες, προκλινική αξιολόγηση και κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια, ενώ δεν είναι δεδομένο ότι ένα υποψήφιο φάρμακο θα αποδειχθεί τελικά ασφαλές και αποτελεσματικό.

Η σημασία της νέας συμφωνίας βρίσκεται, επομένως, περισσότερο στη μεταβολή του τρόπου με τον οποίο αναζητούνται νέες θεραπείες.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά την ιατρική έρευνα και τις κλινικές δοκιμές. Αποκτά, όμως, έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στα πρώτα στάδια της φαρμακευτικής ανάπτυξης, με την προοπτική να συμβάλει στην ανακάλυψη νέων θεραπευτικών επιλογών για ασθένειες όπως ο καρκίνος.