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Ένα πιεσόμετρο για το σπίτι, ένα οξύμετρο, ένα θερμόμετρο ή ένα τεστ εγκυμοσύνης μπορεί να αγοραστεί σήμερα εύκολα, ακόμη και μέσω διαδικτύου.

Πόσοι όμως ελέγχουν εάν το προϊόν που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για την παρακολούθηση της υγείας τους πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές;

Με μια νέα ενημερωτική εκστρατεία, υπό τον τίτλο «Πριν το πάρεις, τσεκάρεις!», η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του υπουργείου Υγείας καλεί τους πολίτες να δίνουν στην ασφάλεια των προϊόντων υγείας την ίδια προσοχή που δίνουν στα χαρακτηριστικά οποιασδήποτε άλλης συσκευής πριν την αγοράσουν.

Η εκστρατεία, επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς ελέγχους: τη σήμανση CE, τα στοιχεία του κατασκευαστή και τις οδηγίες χρήσης.

Πρόκειται για ελέγχους που αφορούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο φάσμα προϊόντων, καθώς, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, στην κατηγορία των ιατροτεχνολογικών και των in vitro διαγνωστικών προϊόντων περιλαμβάνονται περισσότερα από 500.000 είδη.

1. Ελέγχουμε τη σήμανση CE

Η πρώτη ένδειξη που πρέπει να αναζητά ο καταναλωτής είναι η σήμανση CE, η οποία δηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την απόδοσή του.

Η σήμανση πρέπει να βρίσκεται στο προϊόν και στη συσκευασία του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

Σε ορισμένα προϊόντα, δίπλα στα γράμματα CE εμφανίζεται ένας τετραψήφιος αριθμός. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό που συμμετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Ωστόσο, η απουσία τετραψήφιου αριθμού δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ένα προϊόν είναι ακατάλληλο. Σε κατηγορίες χαμηλότερου κινδύνου δεν απαιτείται πάντοτε συμμετοχή Κοινοποιημένου Οργανισμού.

Το υπουργείο Υγείας επισημαίνει ακόμη ότι η σήμανση CE δεν πρέπει να είναι ένα απλό αυτοκόλλητο που μπορεί να αφαιρεθεί. Πρέπει να είναι ανεξίτηλη και να μην αλλοιώνεται.

Εάν δεν εντοπίζεται η σήμανση, ο καταναλωτής καλείται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον πωλητή ή να επικοινωνήσει με την Αρμόδια Αρχή πριν προχωρήσει στην αγορά.

2. Αναζητούμε ποιος κατασκεύασε το προϊόν

Ο δεύτερος έλεγχος αφορά την ταυτότητα του κατασκευαστή.

Στο προϊόν ή στη συσκευασία του πρέπει να αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή, ώστε να είναι σαφές ποιος φέρει την ευθύνη για τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία.

Όταν ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχει ορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο εντός της ΕΕ.

Τα στοιχεία του αντιπροσώπου αναγράφονται στο προϊόν ή στη συσκευασία, συχνά με την ένδειξη «EC REP».

Η απουσία στοιχείων κατασκευαστή αποτελεί λόγο για περαιτέρω διερεύνηση πριν από την αγορά, καθώς ο καταναλωτής δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνος για το προϊόν.

Σημαντικό είναι επίσης να ελέγχεται η ημερομηνία λήξης, όπου αυτή απαιτείται.

3. Διαβάζουμε τις οδηγίες χρήσης στα ελληνικά

Ο τρίτος έλεγχος αφορά τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, τα ιατροτεχνολογικά και τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

Οι οδηγίες δεν αποτελούν τυπική λεπτομέρεια. Περιγράφουν τον τρόπο χρήσης που καθορίζει ο κατασκευαστής, τις προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνει ο χρήστης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις αγορές μέσω διαδικτύου.

Πριν από την παραγγελία, ο καταναλωτής πρέπει να ελέγχει την περιγραφή του προϊόντος και, εάν δεν είναι σαφές ότι παρέχονται οδηγίες στα ελληνικά, να ζητά σχετική ενημέρωση από τον πωλητή.

Το Υπουργείο Υγείας τονίζει ότι ούτε η χαμηλή τιμή ούτε οι πολλές θετικές αξιολογήσεις ενός προϊόντος μπορούν να υποκαταστήσουν τις απαιτήσεις ασφάλειας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ποια προϊόντα αφορά η εκστρατεία

Στην κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων περιλαμβάνονται συσκευές και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, την πρόληψη, την παρακολούθηση ή τη θεραπεία ασθενειών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα πιεσόμετρα, τα θερμόμετρα, τα οξύμετρα και οι νεφελοποιητές.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξέταση δειγμάτων από το ανθρώπινο σώμα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τεστ εγκυμοσύνης και τα αυτοδιαγνωστικά τεστ για τη γρίπη και την COVID-19.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η σήμανση CE χρησιμοποιείται και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. Επομένως, η παρουσία της από μόνη της δεν σημαίνει ότι μια συσκευή προορίζεται για ιατρική χρήση. Σημασία έχει και ο σκοπός χρήσης που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής.

Τι ισχύει για τα κουτιά πρώτων βοηθειών

Μια ιδιαίτερη διευκρίνιση αφορά τα κουτιά πρώτων βοηθειών, τα οποία μπορεί να περιέχουν διαφορετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως γάζες και επιθέματα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται κατ’ ανάγκην να φέρει το ίδιο το κουτί σήμανση CE. Η σχετική απαίτηση αφορά τα επιμέρους ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιέχει.

Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία το κουτί έχει κατασκευαστεί και διατεθεί ως ενιαίο προϊόν από συγκεκριμένο κατασκευαστή που αναλαμβάνει την ευθύνη για το σύνολό του.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

Οι πολίτες που εντοπίζουν προϊόν χωρίς σήμανση CE, χωρίς στοιχεία κατασκευαστή ή χωρίς οδηγίες στα ελληνικά μπορούν να υποβάλουν γραπτό παράπονο στην Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Το ίδιο ισχύει εάν υπάρχουν υποψίες για την ασφάλεια ενός προϊόντος.

Στην καταγγελία είναι χρήσιμο να περιλαμβάνονται η ονομασία του προϊόντος, τα στοιχεία του κατασκευαστή, το κατάστημα ή η ιστοσελίδα από την οποία αγοράστηκε και η περιγραφή του προβλήματος.

Για πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cymda@mphs.moh.gov.cy.

Η νέα εκστρατεία υπενθυμίζει ότι η επιλογή ενός προϊόντος υγείας δεν πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με κριτήριο την τιμή ή την ευκολία αγοράς.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας, η ταυτότητα του κατασκευαστή και οι κατανοητές οδηγίες χρήσης είναι στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται πριν το προϊόν φτάσει στο σπίτι.