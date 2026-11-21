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Τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία που εξυπηρετούν τους πολίτες το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, ανά επαρχία, είναι τα ακόλουθα:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παπαϊακώβου Ιάκωβος

Λεωφόρος Δημοκρατίας 60, Στρόβολος. Έναντι Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα.

Τηλέφωνα: 22450644, 97520206

Αργυρού Παναγιώτα (Τάνια)

Παύλου Μελά 28Β, Έγκωμη. Δρόμος Κρατικής Έκθεσης.

Τηλέφωνα: 22658628, 22427414

Νικολάου Χαρά

Λεωφόρος Κυρηνείας 145, Πλατύ, Αγλαντζιά. Δίπλα από τον φούρνο «Vienna».

Τηλέφωνα: 22335477, 22511117

Κωνσταντοπούλου Χριστίνα

Θεμιστοκλή Δέρβη 17Β, Λευκωσία. Απέναντι από το «Wagamama».

Τηλέφωνο: 22344347

Τιμινή Αντωνία

Αγίου Στυλιανού 34Ε, Λακατάμια. Απέναντι από την εκκλησία και το Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού.

Τηλέφωνο: 22322225

Σταματογιάννη Ελένη

Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο «Κρόνος», Λατσιά.

Τηλέφωνα: 22489077, 96321307

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κονναρής Κωνσταντίνος

Νίκου Γεωργίου 66Α, Επισκοπή. Δρόμος προς ξενοδοχείο «Επισκοπιάνα», κάτω από το γυμναστήριο «L.A. Fitness».

Τηλέφωνα: 25586100, 96566901

Παναγίδου Παυλίνα

Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α, κτήριο Κτηματολογίου, Λεμεσός. Δίπλα από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δρόμος LIDL.

Τηλέφωνα: 25575777, 25257487

Παύλου Ελένη

Νίκου Παττίχη 50, Λεμεσός. Δρόμος Πολεμιδιών, 100 μέτρα απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ.

Τηλέφωνα: 25338831, 99305036

Ιωάννου Αλέξανδρος

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 184, Λεμεσός. Πλησίον φώτων τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», απέναντι από στάση λεωφορείου Λανιτείου Λυκείου.

Τηλέφωνα: 25746400, 99844400

Παπαδόπουλος Φίλιππος

Γεωργίου Α΄ 83, Γερμασόγεια. Έναντι Αστυνομικού Σταθμού.

Τηλέφωνα: 25105282, 99826365

ΛΑΡΝΑΚΑ

Χριστοφόρου Ανδρέας

Λαρίσης 21, Λάρνακα. Καμάρες προς Λεμεσό, 400 μέτρα μετά τον κινηματογράφο «Cineplex».

Τηλέφωνα: 24364270, 24646753

Αντωνίου Φλώρα

Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια.

Τηλέφωνα: 24322868, 97810079

Λάμπη Μαρία

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και Γρηγόρη Αυξεντίου 2, «Ακάμια Centre», κατάστημα 9, Λάρνακα.

Τηλέφωνα: 24626447, 24361185

ΠΑΦΟΣ

Νικηφόρου Μελίνα

Μακαρίου Γ΄ 87, κατάστημα 3, Χλώρακας. Στα φώτα τροχαίας.

Τηλέφωνο: 26271616

Κοκκίνου Δωροθέα

Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς.

Τηλέφωνα: 26322220, 97680660

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Στυλιανού Στέλιος

Σωτήρας 7Α, Παραλίμνι. Έναντι κλινικής «Λητώ».

Τηλέφωνα: 23812040, 23744313

Χριστοφίδου Νικολέττα

Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος.

Τηλέφωνα: 23742270, 95967731