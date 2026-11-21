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Τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία που εξυπηρετούν τους πολίτες το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, ανά επαρχία, είναι τα ακόλουθα:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παπαϊακώβου Ιάκωβος
Λεωφόρος Δημοκρατίας 60, Στρόβολος. Έναντι Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα.
Τηλέφωνα: 22450644, 97520206
Αργυρού Παναγιώτα (Τάνια)
Παύλου Μελά 28Β, Έγκωμη. Δρόμος Κρατικής Έκθεσης.
Τηλέφωνα: 22658628, 22427414
Νικολάου Χαρά
Λεωφόρος Κυρηνείας 145, Πλατύ, Αγλαντζιά. Δίπλα από τον φούρνο «Vienna».
Τηλέφωνα: 22335477, 22511117
Κωνσταντοπούλου Χριστίνα
Θεμιστοκλή Δέρβη 17Β, Λευκωσία. Απέναντι από το «Wagamama».
Τηλέφωνο: 22344347
Τιμινή Αντωνία
Αγίου Στυλιανού 34Ε, Λακατάμια. Απέναντι από την εκκλησία και το Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού.
Τηλέφωνο: 22322225
Σταματογιάννη Ελένη
Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο «Κρόνος», Λατσιά.
Τηλέφωνα: 22489077, 96321307
ΛΕΜΕΣΟΣ
Κονναρής Κωνσταντίνος
Νίκου Γεωργίου 66Α, Επισκοπή. Δρόμος προς ξενοδοχείο «Επισκοπιάνα», κάτω από το γυμναστήριο «L.A. Fitness».
Τηλέφωνα: 25586100, 96566901
Παναγίδου Παυλίνα
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α, κτήριο Κτηματολογίου, Λεμεσός. Δίπλα από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δρόμος LIDL.
Τηλέφωνα: 25575777, 25257487
Παύλου Ελένη
Νίκου Παττίχη 50, Λεμεσός. Δρόμος Πολεμιδιών, 100 μέτρα απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ.
Τηλέφωνα: 25338831, 99305036
Ιωάννου Αλέξανδρος
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 184, Λεμεσός. Πλησίον φώτων τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», απέναντι από στάση λεωφορείου Λανιτείου Λυκείου.
Τηλέφωνα: 25746400, 99844400
Παπαδόπουλος Φίλιππος
Γεωργίου Α΄ 83, Γερμασόγεια. Έναντι Αστυνομικού Σταθμού.
Τηλέφωνα: 25105282, 99826365
ΛΑΡΝΑΚΑ
Χριστοφόρου Ανδρέας
Λαρίσης 21, Λάρνακα. Καμάρες προς Λεμεσό, 400 μέτρα μετά τον κινηματογράφο «Cineplex».
Τηλέφωνα: 24364270, 24646753
Αντωνίου Φλώρα
Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια.
Τηλέφωνα: 24322868, 97810079
Λάμπη Μαρία
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και Γρηγόρη Αυξεντίου 2, «Ακάμια Centre», κατάστημα 9, Λάρνακα.
Τηλέφωνα: 24626447, 24361185
ΠΑΦΟΣ
Νικηφόρου Μελίνα
Μακαρίου Γ΄ 87, κατάστημα 3, Χλώρακας. Στα φώτα τροχαίας.
Τηλέφωνο: 26271616
Κοκκίνου Δωροθέα
Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς.
Τηλέφωνα: 26322220, 97680660
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Στυλιανού Στέλιος
Σωτήρας 7Α, Παραλίμνι. Έναντι κλινικής «Λητώ».
Τηλέφωνα: 23812040, 23744313
Χριστοφίδου Νικολέττα
Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος.
Τηλέφωνα: 23742270, 95967731