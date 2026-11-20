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Τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία στην Κύπρο ανά επαρχία, με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παπαλλή Ελένη

Λεωφόρος Αγίου Ανδρέου 77, Λευκωσία. 500 μέτρα από την εκκλησία Παλλουριώτισσας.

Τηλ.: 22430143, 22782626.

Δαυίδ Αλέξανδρος

Ανδρέα Μιαούλη 50, Έγκωμη. Μετά την Κρατική Έκθεση αριστερά, προς το ΚΕΠ, στο τέρμα του δρόμου από τον κυκλικό κόμβο δεξιά.

Τηλ.: 22318319.

Λιασή Κατερίνα

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 79, Λακατάμια. Έναντι εστιατορίου «Rancho».

Τηλ.: 22384464, 22324314.

Χριστοφόρου – Παπαπροδρόμου Βέρα

Ιφιγενείας 59, Ακρόπολη, Στρόβολος. Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», κάτω από το χημείο «Γιαννουκκά».

Τηλ.: 22210303, 22491165.

Μαλλούπα Τασούλα

Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 183, Άγιος Δομέτιος.

Τηλ.: 22772653, 22337172.

Μαρκίδου Μικαέλλα

Σταυρού 79, Στρόβολος. Μεταξύ «Coffee Island» και «Bet on Alpha».

Τηλ.: 22660089.

Μπαλανάσιος Άνη

Ανεξαρτησίας 1, Λύμπια. Στον κυκλικό κόμβο στα Λύμπια, 300 μέτρα μετά την έξοδο προς Λύμπια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού.

Τηλ.: 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Έλενα

Παναγίας Ευαγγελίστριας 81, Κάτω Πολεμίδια. Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και αρτοποιείου «Ζορπάς».

Τηλ.: 25738560, 25736349.

Πετρίδης Άριστος

Πάφου 5, πολυκατοικία «Προβίτα», Λεμεσός.

Τηλ.: 25564219, 25770448.

Νικηφόρου Χριστίνα

Δέσποινας και Νίκου Παττίχη 116Δ, Λεμεσός. Δίπλα από «Goody’s», 150 μέτρα νότια του κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών (Άγιος Γεώργιος Χαβούζας), απέναντι από πρατήριο καυσίμων ENI.

Τηλ.: 25320042.

Κωνσταντίνου Μαρία

Γρηγόρη Αυξεντίου 5, Μέσα Γειτονιά. Στον δρόμο του Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, έναντι φρουταρίας «Μαδαρή».

Τηλ.: 25851000, 99997990.

Παναγιώτου Παναγιώτης

Αγίας Φυλάξεως 225, Λεμεσός. 100 μέτρα από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh».

Τηλ.: 25770930, 25811860.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ορφανίδης Μισιέλ

Κωνσταντίνου Καλογερά 11, Λάρνακα. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά.

Τηλ.: 24621360, 24531859.

Σεργίου Σάββας

Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη.

Τηλ.: 24645343, 99977835.

Νικολάου Κρίστια

Τάσου Μητσόπουλου (Πιαλέ Πασά) 15, «Sandy Beach A», κατάστημα 4, Λάρνακα. Πλησίον «Makou».

Τηλ.: 24656554, 99710617.

ΠΑΦΟΣ

Πίρπα Αλεξάνδρα

Ελευθερίου Βενιζέλου 80, Πάφος. Απέναντι από το αρτοποιείο «Ζορπά», στον δρόμο του Λυκείου Κύκκου.

Τηλ.: 26948222.

Καλλασίδης Εμμανουήλ

Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς.

Τηλ.: 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Στυλιανού Στέλλα

Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, κατάστημα 1, Παραλίμνι. Απέναντι από την ταβέρνα «Ρόπας».

Τηλ.: 23822007, 97922472.

Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω

Καρύων 95Α, Αυγόρου.

Τηλ.: 23922189, 99832321.