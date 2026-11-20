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Η Παρασκευή φέρνει ένα πλούσιο πρόγραμμα με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές και εικαστικά εγκαίνια. Ξεχωρίζουν η πρεμιέρα του έργου «Ένα ψέμα του μυαλού» και τα εγκαίνια νέων εικαστικών εκθέσεων σε Λεμεσό και Λευκωσία.
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
- Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη. Η 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού έχει κεντρικό θέμα φέτος «Η ρευστότητα των καιρών». Είσοδος δωρεάν, με εγγραφή. Περισσότεροι από 120 εκθέτες, δεκάδες συγγραφείς από την Κύπρο και το εξωτερικό, επαγγελματικές συναντήσεις, masterclasses και δράσεις για παιδιά από 20 έως τις 22 Νοεμβρίου. limassolbookfair.com.
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λεμεσός, NeMe Arts Centre. Εγκαίνια: 7–9μ.μ. Τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τη δημοκρατία, διαμορφώνουν την πολιτική αντιπαράθεση και καθορίζουν όσα βλέπουμε και πιστεύουμε διερευνά η διεθνής έκθεση «Disrupting the Narrative». Συμμετέχουν ο Χασάν Ελάχι, ο Μπεν Γκρόσερ, η Τζοάνα Μολ και η Αλεξία Αχιλλέως. Την επιμέλεια έχει ο Γιάννης Κολακίδης, ενώ τον συντονισμό της διοργάνωσης η Ελέν Μπλακ. Μέχρι 18/12
- Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη, μεσοπάτωμα. 20–22 Νοεμβρίου, 10π.μ.–8μ.μ. Η διεθνής έκθεση Ceramic Forms 2026, φέρνει κοντά 24 καλλιτέχνες από την Κύπρο, τη Μάλτα και την Ελλάδα. Τη διοργάνωση υπογράφει η Ομάδα Σύγχρονης Κεραμικής «Πηλόμορφο». Παράλληλη πολιτιστική δράση της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού. Ζωντανή επίδειξη Raku: Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 3μ.μ. Λάρνακα, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας. Εγκαίνια: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, 7.30μ.μ. Μέχρι 2/12.
- Λευκωσία, Art Seen (22006624). Εγκαίνια: 7μ.μ. Το σπίτι, τα αντικείμενα που φιλοξενεί και οι αναμνήσεις που συσσωρεύονται στους χώρους του αποτελούν τον θεματικό πυρήνα της έκθεσης του Παναγιώτη Ανδρέου, με τίτλο «On Dissonance and Proximity». Μέχρι 13/1/2027
- Λευκωσία, Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Τη νέα ατομική του έκθεση με τίτλο «Αρχαιοελληνική Μυθολογία» παρουσιάζει ο Ανδρέας Καρούσιος. Μέχρι 4/12
- Λευκωσία, γκαλερί ξενοδοχείου Κλεοπάτρα, αίθουσα «Μακεδονία». Εγκαίνια: 7μ.μ. Ο Βάσος Κάττος, η κόρη του Νικολέττα Κάττου και ο εγγονός του Βασίλης Κάττος παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, ψηφιδωτού και καλλιτεχνικής μεταλλοτεχνίας, στην έκθεση «ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον». Μέχρι 21/11, 10π.μ.–10μ.μ.
ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 7μ.μ. Η προβολή του ντοκιμαντέρ «Cyprus is an island» και η συζήτηση που θα ακολουθήσει πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος «Η γνώση ως τόπος διαπραγμάτευσης», με τη συμμετοχή του εικαστικού και φωτογράφου Στέλιου Καλλινίκου και της κινηματογραφίστριας Καίτης Παπαδήμα. Γλώσσα προβολής και συζήτησης: αγγλική. boccf.org
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Η Μαρία Παπαγεωργίου παρουσιάζει τη νέα μουσική παράσταση «4 in Groop» με τραγούδια από την «Αλληλογραφία» της με τον Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και στιγμές από το προσωπικό της αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο. Παράλληλα, συνομιλεί με το έργο του Παύλου Παυλίδη, των Διάφανων Κρίνων και του Αλκίνοου Ιωαννίδη. Διάρκεια: 120’. Εισιτήρια: 77 77 77 45 rialto.interticket.com
- Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 8:30μ.μ. Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: Η εορταστική συναυλία «Starlight 2» θα δοθεί με σολίστ τη διεθνώς αναγνωρισμένη βιολονίστρια Ντιάνα Τιστσένκο και μαέστρο τον Μύρωνα Μιχαηλίδη με δύο εμβληματικά έργα του Σάμιουελ Μπάρμπερ και την 5η Συμφωνία του Πιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι Sold Out Tickets
- Λευκωσία, Μουσική Ακαδημία ARTE, 8μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster. Ένα τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική του κόσμου και την τέχνη του τραγουδιού διοργανώνει η Μουσική Ακαδημία ARTE, φιλοξενώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδοποιό Βάκια Σταύρου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συναυλία «Φθινοπωρινή Σονάτα του Κόσμου», την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, καθώς και δύο ημέρες εκπαιδευτικών masterclasses: Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 2μ.μ.–8μ.μ. Κόστος συμμετοχής: €90. Τηλ. 99355358
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ. Η ιστορία του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, συναντά μια ιστορία πλατωνικού έρωτα στη μουσικοθεατρική παράσταση «Το Κόκκινο Γράμμα». Τον ρόλο της αφηγήτριας αναλαμβάνει η Ευρυδίκη, τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη ενσαρκώνει ο Γιώργος Χουβαρδάς και τη Λύα η Σαλίνα Γαβαλά, η οποία υπογράφει επίσης το κείμενο και τη σκηνοθεσία. Στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Εισιτήρια: Ticketmaster Cyprus
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. Πρεμιέρα, 8.30μ.μ. Το έργο του Σαμ Σέπαρντ, το «Ένα ψέμα του μυαλού» (A Lie of the Mind), ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Κύπρο σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη. Ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Σάββας Μενοίκου, Χρήστος Γκρόζος, Πωλίνα Ματθαίου, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Έρικα Μπεγιέτη, Μυρτώ Κουγιάλη, Χρήστος Γιάγκου, Έλενα Δημητρίου. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 6:30μ.μ. Sold Out Tickets 22818999, 99621845
- Λευκωσία, ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης», 7μ.μ. Ο «Μαραθώνιος Θεατρικών Αναγνώσεων» του ΘΟΚ με έργα που γεννήθηκαν μέσα από το εργαστήριο θεατρικής γραφής που καθοδήγησε η αείμνηστη Αλεξία Παπαλαζάρου συνεχίζεται με τα έργα: Άλφα στερητικό, της Γεωργίας Μανούχου, 70 λεπτά. Ό,τι χάθηκε, της Ελένης Αριστείδου, 60 λεπτά. Tο κείμενο περιέχει εικόνες εμπόλεμης βίας και αναφορές σε αυτοκτονικές σκέψεις. Τζείνες τζιαι ο δαίμων της πορνείας, της Μαρίας Δίπλαρου, 45 λεπτά. Είσοδος: ελεύθερη, απαραίτητη η προκράτηση θέσεων στο 77 77 27 17
- Λευκωσία, Flea Theatre. 7.30μ.μ. Τη «Λυσιστράτη – The Cyprus Edition 3.0», σε μια ανατρεπτική κυπριακή διασκευή της αριστοφανικής κωμωδίας παρουσιάζει η θεατρική ομάδα «Εν ΛευκώΣία», σε μετάφραση Κώστα Μόντη και διασκευή – σκηνοθεσία Γιώργου Κωνσταντίνου. Παρασκευή 20, Κυριακή 22 και Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 7.30μ.μ. Τηλ. 99582368
- Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ. Ο Ανδρέας Αραούζος σκηνοθετεί το πολιτικό δράμα του Πήτερ Μόργκαν «Φροστ/Νίξον». Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ., Κυριακή 6μ.μ. Σωτήρα, Δημοτικό Θέατρο, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Πληροφορίες και εισιτήρια: 77772717 tickets.thoc.org.cy
- Λευκωσία, Κτήριο 53, 8.30μ.μ. Δύο παράλληλες ιστορίες, με κοινό παρονομαστή τη βία, τη μοναξιά και την απώλεια του μέτρου στις ανθρώπινες σχέσεις, συνθέτουν το έργο «Δίχως Μέτρο – Άνθρωποι και Ζώα» του Γιάννη Αγησιλάου. Στη σκηνή οι Κωνσταντίνος Αλκιβιάδης, Γιώργος Ευαγόρου, Λοΐζος Παπαγεωργίου και Δήμητρα Χατζηγιάννη. Τηλ. 97655666 Επόμενη 21 Νοεμβρίου
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 7μ.μ. Το Θέατρο Λέξη παρουσιάζει τα «39 Σκαλοπάτια», τη θεατρική διασκευή του Πάτρικ Μπάρλοου, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Παραστάσεις: 20, 21, 22, 27, 28, 29 Νοεμβρίου, Παρασκευή- Σάββατο 8μ.μ., Κυριακή 6.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets & καταστήματα Stephanis.
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. 8.30μ.μ. Την κωμωδία «Τα Μωρά τα φέρνει ο πελαργός» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου παρουσιάζει το Θέατρο Ανεμώνα, σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ., Κυριακή 7μ.μ. SoldOut Tickets. Κρατήσεις: 70007721.
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, 8μ.μ.. Το Θέατρο ΑντίΛογος ανεβάζει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. SoldOut Tickets
- Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου 8μ.μ. Η ομάδα Teatro Angelico – Αόρατη Σκηνή παρουσιάζει το έργο «Το Εσωτερικό» του Maurice Maeterlinck, σε σκηνοθεσία Άντζελας Ριζάκη στο πλαίσιο του 39ου φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου του ΘΟΚ. Τηλ. 99753388
- Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το κλασικό έργο του Ίψεν «Έντα Γκάμπλερ» ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα, σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 13 Δεκεμβρίου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR). «Entre dos Mares/ My Two Places», της Ασλί Μπολαγίρ. Μέχρι 29/11
- Isnotgallery (99569498). «Πέρα από το Ορατό» του Στέλιου Βότση. Μέχρι 30/11.
- Άρεως 17. Διεθνής έκθεση Backpacks for the End of the World: survival – urgency – resilience» σε επιμέλεια της σκηνογράφου Ελένης Ιωάννου. Μέχρι 27/11
- Αποκάλυψη (22300150). «Καθρεφτισμός – Mirroring» του Άντρου Ευσταθίου. Μέχρι 19/12.
- Diatopos Art Centre (22766117). «The Tree in Me» της Έλενας Κούμα. Μέχρι 16/12
- Stand In Line (99412000). «Μεταπλάσεις» του Νίκου Κουρούσιη. Μέχρι 5/12. standinlineartspace.com
- Κυπριακό Μουσείο (22 865854). «With What Remains», των Ανδρέα Μαλλουρή και Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 31/1.
- Γκαλερί Marginalia (99657080). «Θαμαί» του Δημήτρη Πετρολέκα. Μέχρι 28/11.
- Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη (22894347). Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, Κυριάκου Μάτση. Μέχρι 30/11.
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027
- Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027
Καπέδες
- Celadon Centre for Arts & Ecologies. Ομαδική έκθεση «Άγρια Βιβλιοθήκη: Καλλιτεχνικές Εκδοτικές Πρακτικές και Οικολογική Φαντασία». Μέχρι 20/12. celadon.org.cy
Λεμεσός
- Lumière Contemporary (25344141). Oμαδική έκθεση φωτογραφίας «DANCE – 200 Χρόνια Φωτογραφίας». Μέχρι 31/12
- Myrianthe Sozou Studio (99319383). «Pretty Things» της Αναστασίας Φάινμπεργκ. Μέχρι 22/11
- Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.
- The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11
- Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
Λάρνακα
- Start café. Oμαδική έκθεση με τίτλο «Chroma Green». Μέχρι 31/12
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
- Πάφος, Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πέτρου Πτωχόπουλου με τίτλο «Cyprus 1974: A Denanciation». Μέχρι 28/11
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: You Can See Everything (σκηνοθεσία Nathan Fielder, Lance Oppenheim με τους Amanda Seyfried, Christopher Abbott, Nathan Fielder), I Play Rocky (σκηνοθεσία Peter Farrelly με τους Anthony Ippolito, Anna Sophia Robb, P.J. Byrne), Μικροί Ήρωες (ταινία animation σε σκηνοθεσία Guillaume Ivernel), The Crystal Planet (ταινία animation σε σκηνοθεσία Arsen A. Ostojic) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ των Ισραηλινών δημιουργών Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ. 20/21 Νοεμβρίου: 6μ.μ. + 8.30μ.μ. 22/24/25 Νοεμβρίου: 8.30μ.μ. Η ταινία προβάλεται με Αγγλικούς και Ελληνικούς υπότιτλους.