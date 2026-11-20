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Η Παρασκευή φέρνει ένα πλούσιο πρόγραμμα με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές και εικαστικά εγκαίνια. Ξεχωρίζουν η πρεμιέρα του έργου «Ένα ψέμα του μυαλού» και τα εγκαίνια νέων εικαστικών εκθέσεων σε Λεμεσό και Λευκωσία.

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη. Η 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού έχει κεντρικό θέμα φέτος «Η ρευστότητα των καιρών». Είσοδος δωρεάν, με εγγραφή. Περισσότεροι από 120 εκθέτες, δεκάδες συγγραφείς από την Κύπρο και το εξωτερικό, επαγγελματικές συναντήσεις, masterclasses και δράσεις για παιδιά από 20 έως τις 22 Νοεμβρίου. limassolbookfair.com.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, NeMe Arts Centre. Εγκαίνια: 7–9μ.μ. Τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τη δημοκρατία, διαμορφώνουν την πολιτική αντιπαράθεση και καθορίζουν όσα βλέπουμε και πιστεύουμε διερευνά η διεθνής έκθεση «Disrupting the Narrative». Συμμετέχουν ο Χασάν Ελάχι, ο Μπεν Γκρόσερ, η Τζοάνα Μολ και η Αλεξία Αχιλλέως. Την επιμέλεια έχει ο Γιάννης Κολακίδης, ενώ τον συντονισμό της διοργάνωσης η Ελέν Μπλακ. Μέχρι 18/12

Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη, μεσοπάτωμα. 20–22 Νοεμβρίου, 10π.μ.–8μ.μ. Η διεθνής έκθεση Ceramic Forms 2026, φέρνει κοντά 24 καλλιτέχνες από την Κύπρο, τη Μάλτα και την Ελλάδα. Τη διοργάνωση υπογράφει η Ομάδα Σύγχρονης Κεραμικής «Πηλόμορφο». Παράλληλη πολιτιστική δράση της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού. Ζωντανή επίδειξη Raku: Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 3μ.μ. Λάρνακα, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας. Εγκαίνια: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, 7.30μ.μ. Μέχρι 2/12.

Λευκωσία, Art Seen (22006624). Εγκαίνια: 7μ.μ. Το σπίτι, τα αντικείμενα που φιλοξενεί και οι αναμνήσεις που συσσωρεύονται στους χώρους του αποτελούν τον θεματικό πυρήνα της έκθεσης του Παναγιώτη Ανδρέου, με τίτλο «On Dissonance and Proximity». Μέχρι 13/1/2027

Λευκωσία, Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Τη νέα ατομική του έκθεση με τίτλο «Αρχαιοελληνική Μυθολογία» παρουσιάζει ο Ανδρέας Καρούσιος. Μέχρι 4/12

Λευκωσία, γκαλερί ξενοδοχείου Κλεοπάτρα, αίθουσα «Μακεδονία». Εγκαίνια: 7μ.μ. Ο Βάσος Κάττος, η κόρη του Νικολέττα Κάττου και ο εγγονός του Βασίλης Κάττος παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, ψηφιδωτού και καλλιτεχνικής μεταλλοτεχνίας, στην έκθεση «ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον». Μέχρι 21/11, 10π.μ.–10μ.μ.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 7μ.μ. Η προβολή του ντοκιμαντέρ «Cyprus is an island» και η συζήτηση που θα ακολουθήσει πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος «Η γνώση ως τόπος διαπραγμάτευσης», με τη συμμετοχή του εικαστικού και φωτογράφου Στέλιου Καλλινίκου και της κινηματογραφίστριας Καίτης Παπαδήμα. Γλώσσα προβολής και συζήτησης: αγγλική. boccf.org

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR). «Entre dos Mares/ My Two Places», της Ασλί Μπολαγίρ. Μέχρι 29/11

Isnotgallery (99569498). «Πέρα από το Ορατό» του Στέλιου Βότση. Μέχρι 30/11.

Άρεως 17. Διεθνής έκθεση Backpacks for the End of the World: survival – urgency – resilience» σε επιμέλεια της σκηνογράφου Ελένης Ιωάννου. Μέχρι 27/11

Αποκάλυψη (22300150). «Καθρεφτισμός – Mirroring» του Άντρου Ευσταθίου. Μέχρι 19/12.

Diatopos Art Centre (22766117). «The Tree in Me» της Έλενας Κούμα. Μέχρι 16/12

Stand In Line (99412000). «Μεταπλάσεις» του Νίκου Κουρούσιη. Μέχρι 5/12. standinlineartspace.com

Κυπριακό Μουσείο (22 865854). «With What Remains», των Ανδρέα Μαλλουρή και Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 31/1.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Θαμαί» του Δημήτρη Πετρολέκα. Μέχρι 28/11.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη (22894347). Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, Κυριάκου Μάτση. Μέχρι 30/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Καπέδες

Celadon Centre for Arts & Ecologies. Ομαδική έκθεση «Άγρια Βιβλιοθήκη: Καλλιτεχνικές Εκδοτικές Πρακτικές και Οικολογική Φαντασία». Μέχρι 20/12. celadon.org.cy

Λεμεσός

Lumière Contemporary (25344141). Oμαδική έκθεση φωτογραφίας «DANCE – 200 Χρόνια Φωτογραφίας». Μέχρι 31/12

Myrianthe Sozou Studio (99319383). «Pretty Things» της Αναστασίας Φάινμπεργκ. Μέχρι 22/11

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Λάρνακα

Start café. Oμαδική έκθεση με τίτλο «Chroma Green». Μέχρι 31/12

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος, Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πέτρου Πτωχόπουλου με τίτλο «Cyprus 1974: A Denanciation». Μέχρι 28/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: You Can See Everything (σκηνοθεσία Nathan Fielder, Lance Oppenheim με τους Amanda Seyfried, Christopher Abbott, Nathan Fielder), I Play Rocky (σκηνοθεσία Peter Farrelly με τους Anthony Ippolito, Anna Sophia Robb, P.J. Byrne), Μικροί Ήρωες (ταινία animation σε σκηνοθεσία Guillaume Ivernel), The Crystal Planet (ταινία animation σε σκηνοθεσία Arsen A. Ostojic) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ των Ισραηλινών δημιουργών Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ. 20/21 Νοεμβρίου: 6μ.μ. + 8.30μ.μ. 22/24/25 Νοεμβρίου: 8.30μ.μ. Η ταινία προβάλεται με Αγγλικούς και Ελληνικούς υπότιτλους.