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Το Σάββατο περιλαμβάνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με θέατρο για μικρούς και μεγάλους, σύγχρονο χορό, συναυλίες, εργαστήρια, ξεναγήσεις και κινηματογραφικές προβολές. Ξεχωρίζουν η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού, το Toyful Music Festival, καθώς και οι νέες εικαστικές προτάσεις.

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, PSI Foundation. Εγκαίνια: 6μ.μ.–10μ.μ. Έναν διαφορετικό τρόπο συνάντησης με την τέχνη προτείνει η Λία Χαράκη μέσα από το «Sanctuary of Calliope», ένα πολυαισθητηριακό και συμμετοχικό περιβάλλον. Στις περφόρμανς συμμετέχουν οι Μάγδα Αργυρίδου, Γεωργία Αντρέου, Μάριος Ιωάννου, Μιχάλης Κορομίας, Σβετλάνα Σάρα Λαζάρεβιτς, Αριάνα Μαρκουλίδου, Μπελίντα Παπαβασιλείου, Κωνσταντίνα Σκαλιώντα, Λία Χαράκη και Γιολάντα Χριστοδούλου. Μέχρι 17/1/2027. (Σάββατο και Κυριακή, 4μ.μ.–9μ.μ. Ελεύθερη είσοδος. psi.art

Λεμεσός, Θέατρο Ένα, 8μ.μ. Δύο χορογραφικά έργα με επίκεντρο την εύθραυστη ζωή των ζώων, την ανθρώπινη βία και την ανάγκη προστασίας τους παρουσιάζει το Αμφίδρομο Χοροθέατρο. Τα έργα «Chameleon» (διάρκεια 25’) και «Pangolin something rolling» είναι σε χορογραφία της Έλενας Χριστοδουλίδου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, πολιτιστικό αναψυκτήριο RAW. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30μ.μ., έναρξη συναυλιών στις 8μ.μ. Το Toyful Music Festival 2026, επιστρέφει για μία βραδιά σύγχρονου ήχου και πειραματισμού. Θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρώτη πέντε νέα έργα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Nicosia Ludic Lab 2026. Η βραδιά θα αρχίσει στις 8μ.μ. με το «Micromachines», μια ζωντανή σόλο ηχητική περφόρμανς του Παναγιώτη Μηνά. Ακολουθούν τα πέντε έργα που προέκυψαν από το residency. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ έχουν οι Άντης Σκορδής και Ηρώ Μενέγου. Εισιτήρια louvanarecords.com/raw

Πάφος, Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Άρωμα αυτοκρατορικής Βιέννης φέρνουν στην Πάφο οι Johann Strauss Virtuosi, επίλεκτοι σολίστ μουσικοί της διεθνώς αναγνωρισμένης Ορχήστρας των Ανακτόρων Σένμπρουν της Βιέννης, σε μια συναυλία αφιερωμένη στα βιενέζικα βαλς. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λέμπα, Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, 8μ.μ. Με ρυθμούς soul και jazz επιστρέφουν οι Soulful Groove Collective στη σκηνή, σε μια συναυλία που αποτελεί το pre-event του 13ου Cyprus Jazz & World Music Showcase που οργανώνεται τον Δεκέμβριο. Οι Soulful Groove Collective αποτελούνται από τη Μαργκερίτα Φρικς (φωνητικά), τον Γιώργο Μορφίτη (πιάνο και πλήκτρα), τον Μάριο Μενέλαου (ηλεκτρικό μπάσο), τον Στέλιο Ξυδιά (τύμπανα) και τον Οδυσσέα Τουμάζου (ηλεκτρική κιθάρα). Εισιτήρια: rialto.interticket.com, 77777745

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη. Η 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού έχει κεντρικό θέμα φέτος «Η ρευστότητα των καιρών» . Είσοδος δωρεάν, με εγγραφή. Περισσότεροι από 120 εκθέτες, δεκάδες συγγραφείς από την Κύπρο και το εξωτερικό, επαγγελματικές συναντήσεις, masterclasses και δράσεις για παιδιά από 20 έως τις 22 Νοεμβρίου. limassolbookfair.com.

. Είσοδος δωρεάν, με εγγραφή. Περισσότεροι από 120 εκθέτες, δεκάδες συγγραφείς από την Κύπρο και το εξωτερικό, επαγγελματικές συναντήσεις, masterclasses και δράσεις για παιδιά από 20 έως τις 22 Νοεμβρίου. limassolbookfair.com. Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη 10π.μ. Ο Λίλιαν Τουράμ συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση με τίτλο: «Λευκή Σκέψη: Γιατί η Ευρώπη επινόησε τον ρατσισμό;» στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού. Θα συζητήσει με τον Βαγγέλη Γέττο, Εμπειρογνώμονα Τεχνών και Πολιτισμού του Center for Social Innovation – CSI, και το κοινό για τους ιστορικούς και κοινωνικούς μηχανισμούς μέσα από τους οποίους συγκροτήθηκαν οι έννοιες της φυλής και της «λευκότητας».

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λευκωσία, Εργαστήριο Τεχνών Simio 5, 4μ.μ.-6μ.μ.. Εισαγωγή και παρουσίαση της καλλιτεχνικής έρευνας του Δρ. Λογγίνου Παναγή σε σχέση με το διαγενεακό τραύμα και τον κινηματογράφο. Επιστημονική παρέμβαση του Δρ. Ρένου Παπαδόπουλου (Κλινικού Ψυχολόγου, Ιδρυτή και Διευθυντή του Κέντρου για το Τραύμα, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ). Τεχνικές οδηγίες για τη δημιουργία των photo-essays από τους συμμετέχοντες. simio5.com

Λευκωσία, Windcraft Music Centre 5-7μ.μ. Εργαστήρι βαλκανικής μουσικής με τον Federico Pascucci στο πλαίσιο του «Windcraft Back». Κρατήσεις more.com windcraftloud.com, 22-377748

ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Λευκωσία, Προεδρικό Μέγαρο. Ξενάγηση στην έκθεση «Κύπρος: ο Κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος, η Ύλη», από τους επιμελητές Κώστα Μάντζαλο και Κωνσταντίνο Κουννή. Μέγιστη συμμετοχή 60 άτομα ανά ομάδα: 1η Ομάδα: 09:30–10:30. 1η υποομάδα: ξενάγηση στην αγγλική γλώσσα. 2η υποομάδα: ξενάγηση στην ελληνική γλώσσα. 2η Ομάδα: 11:30–12:30. 3η Ομάδα: 13:30–14:30. Πληροφορίες 22309530, 22867400.

ΘΕΑΤΡΟ

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). «On Dissonance and Proximity» του Παναγιώτη Ανδρέου. Μέχρι 13/1/2027

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Αρχαιοελληνική Μυθολογία» του Ανδρέα Καρούσιο. Μέχρι 4/12

Γκαλερί ξενοδοχείου Κλεοπάτρα, αίθουσα «Μακεδονία». Ομαδική έκθεση του Βάβου, Βασίλη και της Νικολέαττας Κάττου με τίτλο «ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον». Μέχρι 21/11

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR). «Entre dos Mares/ My Two Places», της Ασλί Μπολαγίρ. Μέχρι 29/11

Isnotgallery (99569498). «Πέρα από το Ορατό» του Στέλιου Βότση. Μέχρι 30/11.

Άρεως 17. Διεθνής έκθεση Backpacks for the End of the World: survival – urgency – resilience» σε επιμέλεια της σκηνογράφου Ελένης Ιωάννου. Μέχρι 27/11

Αποκάλυψη (22300150). «Καθρεφτισμός – Mirroring» του Άντρου Ευσταθίου. Μέχρι 19/12.

Diatopos Art Centre (22766117). «The Tree in Me» της Έλενας Κούμα. Μέχρι 16/12

Stand In Line (99412000). «Μεταπλάσεις» του Νίκου Κουρούσιη. Μέχρι 5/12. standinlineartspace.com

Κυπριακό Μουσείο (22 865854). «With What Remains», των Ανδρέα Μαλλουρή και Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 31/1.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Θαμαί» του Δημήτρη Πετρολέκα. Μέχρι 28/11.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη (22894347). Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, Κυριάκου Μάτση. Μέχρι 30/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Καπέδες

Celadon Centre for Arts & Ecologies. Ομαδική έκθεση «Άγρια Βιβλιοθήκη: Καλλιτεχνικές Εκδοτικές Πρακτικές και Οικολογική Φαντασία». Μέχρι 20/12. celadon.org.cy

Λεμεσός

Χαρουπόμυλοι Λανίτη, μεσοπάτωμα. 20–22 Νοεμβρίου, 10π.μ.–8μ.μ. Ομαδική έκθεση με τίτλο Ceramic Forms 2026. Ζωντανή επίδειξη Raku: Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 3μ.μ.

NeMe Arts Centre. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Disrupting the Narrative». Μέχρι 18/12

Lumière Contemporary (25344141). Oμαδική έκθεση φωτογραφίας «DANCE – 200 Χρόνια Φωτογραφίας». Μέχρι 31/12

Myrianthe Sozou Studio (99319383). «Pretty Things» της Αναστασίας Φάινμπεργκ. Μέχρι 22/11

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Λάρνακα

Start café. Oμαδική έκθεση με τίτλο «Chroma Green». Μέχρι 31/12

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος, Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πέτρου Πτωχόπουλου με τίτλο «Cyprus 1974: A Denanciation». Μέχρι 28/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: You Can See Everything (σκηνοθεσία Nathan Fielder, Lance Oppenheim με τους Amanda Seyfried, Christopher Abbott, Nathan Fielder), I Play Rocky (σκηνοθεσία Peter Farrelly με τους Anthony Ippolito, Anna Sophia Robb, P.J. Byrne), Μικροί Ήρωες (ταινία animation σε σκηνοθεσία Guillaume Ivernel), The Crystal Planet (ταινία animation σε σκηνοθεσία Arsen A. Ostojic) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ των Ισραηλινών δημιουργών Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ. 21 Νοεμβρίου: 6μ.μ. + 8.30μ.μ. 22/24/25 Νοεμβρίου: 8.30μ.μ. Η ταινία προβάλεται με Αγγλικούς και Ελληνικούς υπότιτλους.