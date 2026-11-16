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Διώροφο οικιστικό συγκρότημα στην τιμή των €400.000, με καλυμμένους χώρους στάθμευσης και προοπτικές αξιοποίησης.

Μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους αναζητούν ακίνητα με επενδυτικές προοπτικές παρουσιάζει η Altamira Real Estate, με την πώληση διώροφου οικιστικού συγκροτήματος τεσσάρων διαμερισμάτων στη Λακατάμεια. Το ακίνητο συνδυάζει την προνομιακή του τοποθεσία με τη δυνατότητα αξιοποίησης τεσσάρων ανεξάρτητων οικιστικών μονάδων, αποτελώντας μια ελκυστική πρόταση τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για επένδυση.

Οικιστικό συγκρότημα 4 διαμερισμάτων στη Λακατάμεια | €400.000

PR43173

258 τ.μ. | 4 διαμερίσματα | Καλυμμένοι χώροι στάθμευσης

Το διώροφο συγκρότημα βρίσκεται στην περιοχή Αρχαγγέλου/Ανθούπολης και περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, εμβαδού 53 τ.μ. το καθένα, και δύο διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, εμβαδού 76 τ.μ. έκαστο. Όλα διαθέτουν καλυμμένες βεράντες, ενώ το κτίριο περιλαμβάνει ανελκυστήρα και τέσσερις καλυμμένους χώρους στάθμευσης.

Η τοποθεσία του, κοντά σε καταστήματα, εστιατόρια, φαρμακεία και άλλες καθημερινές υπηρεσίες, εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λευκωσίας και στις γύρω περιοχές. Τα διαμερίσματα είναι κενά και σε καλή κατάσταση, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης για ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση.

Άνοιγμα προσφορών κάθε Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το οικιστικό συγκρότημα στη Λακατάμεια, καθώς και για άλλα ακίνητα προς πώληση στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.