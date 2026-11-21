Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Υπάρχουν άνθρωποι που ξυπνούν το πρωί και μπορούν να περιγράψουν με λεπτομέρειες ένα όνειρο. Άλλοι, αντίθετα, έχουν την αίσθηση ότι δεν ονειρεύτηκαν τίποτα.

Η διαφορά αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ορισμένοι άνθρωποι ονειρεύονται περισσότερο. Συχνά σχετίζεται με τον τρόπο που λειτουργεί η μνήμη κατά τη διάρκεια του ύπνου και με τις συνθήκες της αφύπνισης.

Ο ύπνος αποτελείται από διαφορετικά στάδια, τα οποία επαναλαμβάνονται σε κύκλους στη διάρκεια της νύχτας.

Ένα από αυτά είναι το στάδιο REM, κατά το οποίο παρατηρούνται γρήγορες κινήσεις των ματιών και έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα.

Τα πιο ζωντανά όνειρα εμφανίζονται συχνά κατά το στάδιο REM, αν και ονειρικές εμπειρίες μπορούν να εμφανιστούν και σε άλλα στάδια του ύπνου.

Γιατί ξεχνάμε τα όνειρα;

Η δημιουργία μιας ονειρικής εμπειρίας και η αποθήκευσή της στη μνήμη είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες.

Ένα όνειρο μπορεί να έχει έντονο περιεχόμενο, αλλά να ξεχαστεί γρήγορα εάν δεν συγκρατηθεί στη μνήμη μετά την αφύπνιση.

Η πιθανότητα ανάκλησης επηρεάζεται, μεταξύ άλλων, από το στάδιο του ύπνου από το οποίο ξυπνά κάποιος, τη χρονική στιγμή της αφύπνισης και την προσοχή που δίνει στο όνειρο.

Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που ξυπνά κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από ένα ζωντανό όνειρο μπορεί να το θυμάται ευκολότερα.

Αντίθετα, όταν μεσολαβεί περισσότερος χρόνος ή η προσοχή στρέφεται αμέσως σε άλλες δραστηριότητες, η ανάμνηση μπορεί να χαθεί.

Παίζει ρόλο το άγχος;

Οι συναισθηματικές εμπειρίες της ημέρας μπορούν να επηρεάσουν το περιεχόμενο των ονείρων.

Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, το στρες και το άγχος συνδέονται με μεγαλύτερη πιθανότητα δυσάρεστων ή τρομακτικών ονείρων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε έντονο όνειρο αποτελεί ένδειξη ψυχολογικού προβλήματος.

Τα όνειρα αποτελούν φυσιολογικό μέρος της λειτουργίας του εγκεφάλου κατά τον ύπνο, ενώ ο ακριβής ρόλος τους εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης.

Μπορούμε να θυμόμαστε περισσότερα;

Μια πρακτική που χρησιμοποιούν ορισμένοι άνθρωποι είναι η καταγραφή των ονείρων αμέσως μετά την αφύπνιση.

Η σύντομη παραμονή στο κρεβάτι και η προσπάθεια ανάκλησης της εμπειρίας πριν από την έναρξη των καθημερινών δραστηριοτήτων μπορεί επίσης να βοηθήσουν.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ιατρικός λόγος να προσπαθεί κάποιος να θυμάται υποχρεωτικά τα όνειρά του.

Η απουσία αναμνήσεων από όνειρα δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη κακής ποιότητας ύπνου ή κάποιας διαταραχής.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι εάν ο ύπνος είναι επαρκής και αναζωογονητικός και εάν το άτομο λειτουργεί ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πηγή: National Institutes of Health (NIH), Healthy Sleep.