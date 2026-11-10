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Ο μεσημεριανός ύπνος θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας στους περισσότερους παιδικούς σταθμούς. Ωστόσο, αυτό που αποτελεί ανάγκη για ένα παιδί δύο ετών μπορεί να μην ισχύει για ένα παιδί τεσσάρων ετών. Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η σχέση ανάμεσα στη φοίτηση σε παιδικό σταθμό και τον ημερήσιο ύπνο αλλάζει σημαντικά καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, θέτοντας ερωτήματα για την εφαρμογή ενιαίων προγραμμάτων ξεκούρασης.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sleep Medicine, πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία και παρακολούθησε 188 παιδιά από 187 οικογένειες, ηλικίας από 12 μηνών έως τεσσεράμισι ετών.

Τι συμβαίνει στις διαφορετικές ηλικίες

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 2,2 ετών κοιμούνταν λιγότερο συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν βρίσκονταν σε παιδικό σταθμό, σε σύγκριση με τις ημέρες που παρέμεναν στο σπίτι.

Η εικόνα άλλαζε στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Μεταξύ 2,2 και 4,3 ετών, δεν καταγράφηκε ουσιαστική διαφορά στη συχνότητα του μεσημεριανού ύπνου ανάμεσα στις ημέρες παρουσίας στον παιδικό σταθμό και στις ημέρες παραμονής στο σπίτι.

Ωστόσο, μετά την ηλικία των 4,3 ετών, η τάση αντιστρεφόταν: τα παιδιά ήταν πιθανότερο να κοιμηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν βρίσκονταν στον παιδικό σταθμό.

Το εύρημα προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς σε αυτή την ηλικία πολλά παιδιά έχουν ήδη αρχίσει να εγκαταλείπουν τον μεσημεριανό ύπνο.

Η φυσιολογική αλλαγή του ύπνου

Κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, οι ανάγκες ύπνου μεταβάλλονται συνεχώς.

Τα βρέφη κοιμούνται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Μεγαλώνοντας, περιορίζουν σταδιακά τους ημερήσιους ύπνους σε έναν, μέχρι να φτάσουν στο στάδιο όπου κοιμούνται κυρίως τη νύχτα.

Στη μελέτη, η συχνότητα του ημερήσιου ύπνου μειωνόταν κατά περίπου 35% για κάθε επιπλέον έτος ηλικίας, ανεξάρτητα από το εάν τα παιδιά παρακολουθούσαν παιδικό σταθμό.

Η ηλικία, επομένως, αποτελούσε βασικό παράγοντα στη σταδιακή εγκατάλειψη του μεσημεριανού ύπνου.

Το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών

Σε αρκετές δομές παιδικής φροντίδας εφαρμόζεται κοινή ώρα ύπνου ή ξεκούρασης για όλα τα παιδιά.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πάντοτε στις διαφορετικές βιολογικές ανάγκες κάθε ηλικίας.