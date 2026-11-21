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Τα εφημερεύοντα ιατρεία προσωπικών ιατρών για ενήλικες και παιδιά, καθώς και οι εφημερεύοντες οδοντίατροι, εξυπηρετούν τους πολίτες το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου 2026.
Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος με τα νοσηλευτήρια και τα ιατρικά κέντρα ανά επαρχία, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των εφημερευόντων οδοντιάτρων, όπου έχουν δοθεί.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά
«Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο
Διεύθυνση: Ψαρών 6-12, Έγκωμη
Τηλέφωνο: 22502019
Εφημερεύων οδοντίατρος
Ίριδα Καρκώτη
Κινητό: 99905579
ΛΕΜΕΣΟΣ
Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά
«Mediterranean» Hospital
Διεύθυνση: Στυγός 9, Αγία Φύλα
Τηλέφωνο: 25200194
Εφημερεύοντες οδοντίατροι
Σάββατο 21 Νοεμβρίου:
Στέφανη Τζιεπριάν
Κινητό: 96303145
Κυριακή 22 Νοεμβρίου:
Ιωάννης Χατζηχαραλάμπους
Κινητό: 99790152
ΛΑΡΝΑΚΑ
Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά
Ιατρικό Κέντρο «Αγία Μαρίνα»
Διεύθυνση: Παύλου Βαλδασερίδη 10, Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24636343
ΠΑΦΟΣ
Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά
Ιδιωτικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»
Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 87, 8021 Πάφος
Τηλέφωνο: 26848113
Εφημερεύοντες οδοντίατροι
Σάββατο 21 Νοεμβρίου:
Παναγιώτα Γεωργίου
Κινητό: 99465386
Κυριακή 22 Νοεμβρίου:
Γιώργος Κανάρης
Κινητό: 99520284
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά
Πολυκλινική «Λητώ»
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σωτήρας 8, Παραλίμνι
Τηλέφωνο: 23849400