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Τα εφημερεύοντα ιατρεία προσωπικών ιατρών για ενήλικες και παιδιά, καθώς και οι εφημερεύοντες οδοντίατροι, εξυπηρετούν τους πολίτες το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου 2026.

Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος με τα νοσηλευτήρια και τα ιατρικά κέντρα ανά επαρχία, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των εφημερευόντων οδοντιάτρων, όπου έχουν δοθεί.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά

«Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο

Διεύθυνση: Ψαρών 6-12, Έγκωμη

Τηλέφωνο: 22502019

Εφημερεύων οδοντίατρος

Ίριδα Καρκώτη

Κινητό: 99905579

ΛΕΜΕΣΟΣ

Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά

«Mediterranean» Hospital

Διεύθυνση: Στυγός 9, Αγία Φύλα

Τηλέφωνο: 25200194

Εφημερεύοντες οδοντίατροι

Σάββατο 21 Νοεμβρίου:

Στέφανη Τζιεπριάν

Κινητό: 96303145

Κυριακή 22 Νοεμβρίου:

Ιωάννης Χατζηχαραλάμπους

Κινητό: 99790152

ΛΑΡΝΑΚΑ

Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά

Ιατρικό Κέντρο «Αγία Μαρίνα»

Διεύθυνση: Παύλου Βαλδασερίδη 10, Λάρνακα

Τηλέφωνο: 24636343

ΠΑΦΟΣ

Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά

Ιδιωτικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 87, 8021 Πάφος

Τηλέφωνο: 26848113

Εφημερεύοντες οδοντίατροι

Σάββατο 21 Νοεμβρίου:

Παναγιώτα Γεωργίου

Κινητό: 99465386

Κυριακή 22 Νοεμβρίου:

Γιώργος Κανάρης

Κινητό: 99520284

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά

Πολυκλινική «Λητώ»

Διεύθυνση: Λεωφόρος Σωτήρας 8, Παραλίμνι

Τηλέφωνο: 23849400