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Σε 28 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες επτά ημέρες, τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική πλευρά του νησιού.

Από αυτές, οι 22 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις δυτικές περιοχές των ΒΒ, εκ των οποίων πέντε αφορούσαν αδικήματα σχετικά με ναρκωτικές ουσίες και μία υπόθεση διερεύνησης εμπρησμού, που σημειώθηκε στις 11 Οκτωβρίου στο Τραχώνι.

Αξιωματούχοι της Αστυνομίας επιβεβαίωσαν ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό συνελήφθη άνδρας, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

Οι πέντε συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών προέκυψαν έπειτα από αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 9 Οκτωβρίου, στο Τραχώνι και τον Ύψωνα αντίστοιχα.

Στο Τραχώνι, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, μετά τον εντοπισμό 35 γραμμαρίων ουσιών που πιστεύεται ότι είναι κάνναβη και κοκαΐνη, καθώς και άλλων αντικειμένων που παραλήφθηκαν ως τεκμήρια για περαιτέρω εξετάσεις.

Τα δύο πρόσωπα αφέθηκαν ελεύθερα υπό όρους εγγύησης και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Την επόμενη ημέρα, πραγματοποιήθηκε δεύτερη επιχείρηση στον Ύψωνα, κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών, με στόχο την καταπολέμηση της ύποπτης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ουσιών που πιστεύεται ότι είναι κάνναβη, βάρους 20 γραμμαρίων και κοκαΐνη, βάρους έξι γραμμαρίων. Εντοπίστηκαν επίσης δύο επιπλέον μικρότερες ποσότητες ουσίας που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη.

Τα τρία πρόσωπα αφέθηκαν ελεύθερα υπό όρους εγγύησης και αναμένεται να παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου το προσεχές διάστημα.

Οι υπόλοιπες 15 συλλήψεις αφορούσαν τροχαία αδικήματα, μεταξύ των οποίων η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και η οδήγηση από πρόσωπα που είχαν στερηθεί το δικαίωμα κατοχής άδειας οδήγησης.

Η Αστυνόμος Μελίνα Παπαγρηγορίου, δήλωσε:

«Ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη εβδομάδα για τα μέλη της Αστυνομίας μας. Οι συλλήψεις αυτές καταδεικνύουν τη δέσμευση μας για την καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, τη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων και την αποφασιστική αντιμετώπιση όσων παραβιάζουν τη νομοθεσία περί οδικής κυκλοφορίας».

Στις ανατολικές περιοχές των ΒΒ, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη έξι προσώπων για διάφορα αδικήματα. Συγκεκριμένα, ένα πρόσωπο συνελήφθη για αδικήματα παρενοχλητικής παρακολούθησης και παρενόχλησης, δύο για κατοχή μικρών ποσοτήτων ελεγχόμενων ναρκωτικών ουσιών και τρία για τροχαία αδικήματα.

Παράλληλα, η ειδική ομάδα της Αστυνομίας για την καταπολέμηση της παράνομης παγίδευσης πτηνών προχώρησε στη διερεύνηση δύο υποθέσεων, μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικά τεσσάρων δικτύων παγίδευσης πτηνών, οκτώ μεταλλικών πασσάλων, μίας συσκευής μίμησης ήχων πτηνών και ενός μεγαφώνου, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την προσέλκυση μεταναστευτικών πτηνών.