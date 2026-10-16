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Αναστάτωση προκλήθηκε γύρω στις 00:20 τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Λατσιά, όταν ξέσπασε φωτιά στον χώρο του πρώην κολυμβητηρίου Τζίντζερ.
Χάρη στην άμεση επέμβαση πολιτών, οι οποίοι εξασφάλισαν πυροσβεστήρα από παρακείμενο πρατήριο καυσίμων, η φωτιά περιορίστηκε προτού επεκταθεί.
Να σημειωθεί ότι ο χώρος είναι εγκαταλελειμμένος και σε αυτόν υπάρχουν συσσωρευμένα κλαδέματα και άλλα υλικά, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.