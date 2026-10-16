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Πατέρας δύο μαθητριών φέρεται να είναι ο άνδρας που κατάφερε να ακινητοποιήσει τον 16χρονο δράστη της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) στο δημοτικό σχολείο Silver Rail, στο Μπεντ του Όρεγκον. Από τα πυρά του ανήλικου έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα, συγκεκριμένα τρία παιδιά ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, καθώς και μία δασκάλα.

Όπως αναφέρει η New York Post, οι ηρωικές πράξεις του 36χρονου Kaylub Giamanc, μεταδόθηκαν στο ραδιόφωνο των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο, πριν ακόμη προλάβουν να εισβάλουν στο σχολείο. «Φαίνεται ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθεί — πιθανώς πυροβολήθηκε από έναν πατέρα μέσα στο σχολείο. Δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες αυτή τη στιγμή. Η αστυνομία φτάνει», είπαν οι χειριστές του κέντρου έκτακτης ανάγκης σε ηχογράφηση που κοινοποιήθηκε στο Broadcastify.

JUST IN: The man who stopped the school shooting in Bend, Oregon, has been identified as 36-year-old Kalub Giamanco.



Giamanco, a carpenter, was reportedly driving home for lunch when he heard gunshots.



After hearing the gunshots, Giamanco, who has a concealed carry permit,… pic.twitter.com/gUuQYfrsj0 October 16, 2026

Όπως ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντζ, «ένα μέλος της κοινότητας που είχε δει τον ύποπτο να εισέρχεται στο σχολείο, τον κυνήγησε μέσα στο κτίριο και τον αντιμετώπισε». Μόνο τότε οι αστυνομικοί μπήκαν στο κτίριο και επιβεβαίωσαν ότι ο παραφροσύνης δράστης ήταν νεκρός, πρόσθεσε.

Παράλληλα, σύμφωνα με το nbcnews, η ταυτότητα του δράστη αποκαλύφθηκε και πρόκειται για τον Τζον Τζ. Γκρίφιν, ο οποίος ήταν οπλισμένος με το κυνηγετικό όπλο της μητέρας του.

🚨 JUST NOW: President Trump HEAPS PRAISE on Oregon elementary school shooting HERO Kaylub Giamanco, a good father with a gun who killed the suspect in mere moments



"There was a GREAT HERO. As bad as it was, we had a great hero who TOOK CARE OF BUSINESS. Thank GOD we had… pic.twitter.com/qzEO2hjMIE — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 16, 2026

Εγκώμια για τον άνδρα που απέτρεψε μεγαλύτερη τραγωδία

Η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, επαίνεσε τον περαστικό που παρενέβη με θάρρος, συμβάλλοντας στην αποτροπή περαιτέρω απωλειών ανθρώπινων ζωών. Παράλληλα, τόνισε ότι το περιστατικό άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη ζωή ορισμένων ανθρώπων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, πολιτικοί της πολιτείας εξήραν την αποφασιστικότητα του πατέρα που ακινητοποίησε τον δράστη. Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Βίκκι Μπρις-Άιβερσον εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τα μέλη των σωμάτων πρώτης απόκρισης που έσπευσαν να προστατεύσουν την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, καταδίκασε τη βία ως «άσκοπη», εξαπολύοντας αιχμηρή δήλωση κατά όσων επιχειρούν να δικαιολογήσουν τέτοιες ενέργειες.

Πώς εκτυλίχθηκε η ένοπλη επίθεση στο σχολείο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, όταν ο 16χρονος έφτασε οπλισμένος στο σχολείο. Στο πάρκινγκ ήρθε αντιμέτωπος με τον οδηγό ενός Toyota Tacoma και άνοιξε πυρ εναντίον του οχήματος, σπάζοντας το πίσω τζάμι και προκαλώντας πολλαπλές ζημιές από τις σφαίρες.

Στη συνέχεια, ο ανήλικος φέρεται να πυροβόλησε τις κλειδαριές των εισόδων του σχολείου, προτού εισβάλει στο κτίριο και στρέψει το όπλο του εναντίον μαθητών και εκπαιδευτικών.

Την ώρα της επίθεσης, ο Giamanc επέστρεφε στο σπίτι του μετά το γεύμα, όταν άκουσε τους πυροβολισμούς και αντιλήφθηκε τι συνέβαινε. Αποφασίζοντας να παρέμβει, κατευθύνθηκε προς το σχολείο και ακολούθησε τον 16χρονο. Όταν παρουσιάστηκε η κατάλληλη ευκαιρία, τον πυροβόλησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό.

Εκτός από τους τέσσερις νεκρούς, από την επίθεση τραυματίστηκαν ένας μαθητής 7 ετών και ένας εκπαιδευτικός 54 ετών. Και οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Αυτή είναι η μέρα που θα πεθάνω, σώστε τα παιδιά μου»

Μία κάτοικος της περιοχής, η οποία ζει κοντά στο σχολείο, άκουσε τρεις πυροβολισμούς, και στη συνέχεια άλλους τρεις. «Ήταν σε διαστήματα, κάτι που μας έκανε να αναρωτηθούμε αν ήταν πυροβολισμοί ή αν κάποιος έκανε εργασίες», είπε στο NBC.

Παράλληλα, η καθηγήτρια του σχολείου, Σέιλ Σμιθ, μετέφερε τους μαθητές της πέμπτης τάξης στη γωνία της τάξης της — αποκαλύπτοντας ότι οι δάσκαλοι φοβούνταν για τη ζωή τους. «Είμαι σίγουρη ότι κάθε δάσκαλος στο σχολείο σκέφτηκε σήμερα ότι αυτή είναι η μέρα που θα πεθάνω. Σώστε τα παιδιά μου».

huffingtonpost.gr