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Μόλις πέντε ημέρες παρέμεινε στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου η Κέιτι Ζακαράια, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης, όπως οι New York Times, το BBC, το CNN και το Axios, απομακρύνθηκε σήμερα από τα καθήκοντά της.

Πρόκειται για τη συντομότερη θητεία εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στη σύγχρονη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απομάκρυνσή της έρχεται έπειτα από ημέρες έντονης αμφισβήτησης γύρω από τα επαγγελματικά της προσόντα, αλλά και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι είχε συμβουλεύσει τη Ζακαράια να επανεξετάσει την απόφασή της να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση, εξαιτίας της αρνητικής δημοσιότητας που είχε προκαλέσει η παρουσία της. «Τα μέσα ενημέρωσης ήταν τόσο σκληρά μαζί της. Πραγματικά, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Trump says he has told Katie Zacharia to reconsider whether she wants to serve as Press Sec after her first briefing got off to a rough start: "I said to her, honestly, if I were you, I'd reconsider." pic.twitter.com/pDOnotNIV6 — TheBlaze (@theblaze) October 16, 2026

Και συνέχισε: «Της είπα: Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν. Σκέψου το, αλλά εγώ θα το ξανασκεφτόμουν». Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε, μιλώντας στο Axios, ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερα θετική γνώμη για τη Ζακαράια. «Ο πρόεδρος εκτιμά πολύ την Κέιτι και όσα είπε στους δημοσιογράφους είναι ακριβώς όσα της είπε και κατ’ ιδίαν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιλογή της Ζακαράια είχε προκαλέσει έκπληξη από την πρώτη στιγμή, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόσληψή της στις 9 Οκτωβρίου, ως διαδόχου της Καρολάιν Λέβιτ. Η ίδια ανέλαβε επισήμως καθήκοντα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και πραγματοποίησε την πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους την επόμενη ημέρα. Όπως αποδείχθηκε, αυτή έμελλε να είναι πιθανότατα και η μοναδική της εμφάνιση από το βήμα του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, η Ζακαράια εμφανίστηκε εμφανώς αγχωμένη και νευρική κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, με αποτέλεσμα να μην αφήσει ικανοποιημένο τον Αμερικανό πρόεδρο. Ωστόσο, η παρουσία της μπροστά στις κάμερες δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα…



Το ζήτημα με τη δικηγορική της ιδιότητα που «αιφνιδίασε» τον Τραμπ

Ο Τραμπ φέρεται να αιφνιδιάστηκε, όταν πληροφορήθηκε ότι η Ζακαράια δεν ήταν δικηγόρος με άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπως ο ίδιος την είχε παρουσιάσει σε ανάρτησή του στο Truth Social κατά την ανακοίνωση της πρόσληψής της. Το ζήτημα πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις έπειτα από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Ζακαράια δεν διέθετε άδεια άσκησης δικηγορίας σε καμία αμερικανική Πολιτεία.

Επιχειρώντας να περιορίσει τις αντιδράσεις, η ίδια παραχώρησε συνέντευξη στο Fox News, παραδεχόμενη ότι είχε αποτύχει στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δικηγόρου και δεν επιχείρησε ποτέ να τις επαναλάβει, καθώς επρόκειτο να μετακομίσει στην Κίνα. «Γνώριζα ότι θα ζούσα στην Κίνα και, επομένως, το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν είχε σημασία» εξήγησε, για να προσθέσει: «Συμμετείχα στις εξετάσεις, επειδή δεν ήθελα να εμφανίζεται ότι είχα αποσυρθεί από τη διαδικασία».

Ωστόσο, σύμφωνα με την πηγή του Axios, οι εξηγήσεις της δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές από τον Τραμπ, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη θέση της.



Η ατάκα για τις τουαλέτες στην Κίνα που προκάλεσε αντιδράσεις

Μέσα σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και μια αμφιλεγόμενη δήλωσή της για την Κίνα, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις. Μιλώντας στον συντηρητικό σχολιαστή Τζακ Ποσομπιέκ, η Ζακαράια αναφέρθηκε στην περίοδο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016, όταν, όπως είπε, επικρατούσε η εκτίμηση ότι η Κίνα θα ξεπερνούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως παγκόσμια υπερδύναμη.

«Μόλις είχα επιστρέψει από την Κίνα και σκεφτόμουν: πώς είναι δυνατόν να είναι η επόμενη ανερχόμενη δύναμη; Δεν έχουν καν κανονικές τουαλέτες!», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δήλωσή της προκάλεσε την αντίδραση του Πεκίνου, με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, να απαντά με εμφανώς ειρωνική διάθεση: «Την καλωσορίζουμε να επισκέπτεται την Κίνα πιο συχνά, όταν έχει την ευκαιρία».



Πώς πήρε τη δουλειά: Ο ρόλος της προσωπικής βοηθού του Τραμπ

Η πρόσληψη της Ζακαράια ήταν αποκλειστικά απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και η προσωπική του βοηθός, Νάταλι Χαρπ. Σύμφωνα με το Axios, η Ζακαράια ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, και μπήκε διακριτικά στον Λευκό Οίκο, χωρίς να συναντήσει γνωστούς της από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης ή της κυβέρνησης.

Εκεί είχε μια ιδιαίτερα θετική συνάντηση με τον Τραμπ, ο οποίος την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, της προσέφερε τη θέση. Σε αντίθεση με άλλες αναφορές, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ενημερώσει την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, για την επιλογή του.

Η Γουάιλς, η οποία δεν γνώριζε προηγουμένως τη Ζακαράια, δεν εξέφρασε αντιρρήσεις, καθώς θεωρούσε ότι η επιλογή εκπροσώπου Τύπου αποτελεί μια ιδιαίτερα προσωπική απόφαση του προέδρου.



Ο Τραμπ ήθελε αρχικά τη Μαρία Μπαρτιρόμο, ποιοι άλλοι εξετάστηκαν

Πριν καταλήξει στη Ζακαράια, ο Τραμπ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να αναθέσει τη θέση στην πρώην παρουσιάστρια του Fox News, Μαρία Μπαρτιρόμο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης. Η Μπαρτιρόμο, ωστόσο, είχε καταστήσει σαφές ότι δεν σκόπευε να αποδεχθεί την πρόταση.

«Δεν εμφανίζεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στη μισθοδοσία του Fox και οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αυτά τα χρήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές. Μεταξύ των προσώπων που εξετάστηκαν για τη θέση ήταν και ο συντηρητικός πολιτικός σχολιαστής Σκοτ Τζένινγκς, στον οποίο όμως τελικά δεν έγινε επίσημη πρόταση.

Η άφιξη της Ζακαράια στον Λευκό Οίκο είχε προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένα μέλη του προσωπικού, τα οποία φοβούνταν ότι η νέα εκπρόσωπος σχεδίαζε να τα αντικαταστήσει. Η ίδια επιχείρησε να καθησυχάσει τους συνεργάτες της, διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν είχε τέτοιες προθέσεις. Τελικά, η παρουσία της στην κυβέρνηση αποδείχθηκε εξαιρετικά σύντομη.

Με μόλις πέντε ημέρες στη θέση της, η Ζακαράια συγκρίνεται ήδη με την περίφημη θητεία του Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος παρέμεινε μόλις 11 ημέρες στη θέση του διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Η περίπτωση Σκαραμούτσι είχε γίνει τόσο γνωστή, ώστε το επώνυμό του καθιερώθηκε ανεπίσημα ως μονάδα μέτρησης της διάρκειας μιας εξαιρετικά σύντομης θητείας, γνωστή ως «ένα Σκαραμούτσι» (a Scaramucci).

Η Ζακαράια, πάντως, κατάφερε να παραμείνει στον Λευκό Οίκο ακόμα λίγότερο…

Παρά την αιφνιδιαστική αποχώρησή της, η Ζακαράια εξακολουθεί να διατηρεί καλές προσωπικές σχέσεις με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στο Axios ότι η ίδια και η οικογένειά της επρόκειτο να δειπνήσουν το βράδυ της Παρασκευής με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, και την οικογένειά του.

«Η συμπάθεια προς την Κέιτι δεν περιορίζεται μόνο στον πρόεδρο» δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η απομάκρυνσή της, μόλις πέντε ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, κλείνει έτσι ένα εξαιρετικά σύντομο κεφάλαιο στην επικοινωνιακή ομάδα του Τραμπ, το οποίο σημαδεύτηκε από αμφισβητήσεις, εσωτερική δυσαρέσκεια και αποκαλύψεις για τα -μάλλον ανύπαρκτα- επαγγελματικά προσόντα της πρώην, πλέον, εκπροσώπου.

protothema.gr