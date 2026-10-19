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Τις πρώτες εικόνες από το νέο γήπεδο του ΑΠΟΕΛ, που σχεδιάζεται να ανεγερθεί στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς, έδωσε στη δημοσιότητα το αρχιτεκτονικό γραφείο J&A Philippou, σε συνεργασία με το Chaix & Morel.

Η παρουσίαση γίνεται λίγες εβδομάδες πριν από τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής των γαλαζοκιτρίνων, στις 8 Νοεμβρίου, αποκαλύπτοντας ένα φιλόδοξο έργο που προβλέπει αρχική χωρητικότητα 16.000 θέσεων, με δυνατότητα επέκτασης στις 20.000.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο γήπεδο θα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, ενώ η πρωτοβουλία για την υλοποίησή του ανήκει σε ξεχωριστή εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Ιορδάνου.

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