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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΑΠΟΕΛ παρουσίασε το επετειακό βιβλίο και το φωτογραφικό λεύκωμα «ΑΠΟΕΛ 1926-2026, 100 χρόνια ΘΡΥΛΟΣ», με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων της ιστορίας του Συλλόγου. Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, στις 592 σελίδες του, το βιβλίο (με συντονιστή έκδοσης τον Γιώργο Παττίχη) καταγράφει με πληρότητα και τεκμηρίωση την 100χρονη διαδρομή του ΑΠΟΕΛ, φέρνοντας στο φως πολλά νέα και άγνωστα στοιχεία.

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