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Με νίκες του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα συνεχίστηκε σήμερα η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν με 2-1 της Νέας Σαλαμίνας στο ΓΣΠ χάρη σε γκολ του Ντάλσιο στο 90’, ενώ οι κυανόλευκοι νίκησαν εκτός έδρας την Κρασάβα ΕΝΥ με 3-1, βρίσκοντας τις καθοριστικές λύσεις στο τελευταίο δεκάλεπτο.



Στο ΓΣΠ, ο ΑΠΟΕΛ είχε περισσότερη κατοχή και ήταν συνολικά ανώτερος, όμως χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τέλος για το τρίποντο. Ο Πεδρόσο άνοιξε το σκορ στο 21’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, αλλά ο Μπαλντέ ισοφάρισε στο 54’, βάζοντας δύσκολα στους γηπεδούχους.

Η Νέα Σαλαμίνα αμύνθηκε αποτελεσματικά για μεγάλο διάστημα και έδειξε επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε τρία δοκάρια, με τους Τζούρισιτς (45’), Μπακασέτα (50’) και Μαρκίνιος (81’), προτού ο Ντάλσιο δώσει τη λύση στο 90’, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. Με τη νίκη αυτή, ο ΑΠΟΕΛ έφτασε τους οκτώ βαθμούς, ενώ η Νέα Σαλαμίνα παρέμεινε στους τρεις.



Στο «Αμμόχωστος – Επιστροφή», ο πάγκος έκανε τη διαφορά για τον Απόλλωνα απέναντι στην ανταγωνιστική Κρασάβα ΕΝΥ. Ο Ασουνσάο έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 38’, με τον Ντε Λούκας να απαντά άμεσα για την ομάδα του Ύψωνα.



Οι αλλαγές του Ερνάν Λοσάδα αποδείχθηκαν καθοριστικές στη συνέχεια. Ο Γκασπάρ, που πέρασε στο παιχνίδι στο ημίχρονο, πέτυχε το 2-1 στο 80’ με εξαιρετικό τελείωμα έπειτα από συνεργασία με τον Ροντρίγκες. Στις καθυστερήσεις, ο Εσκρίτσε δημιούργησε το τρίτο γκολ, σερβίροντας στον Ροντρίγκες, ο οποίος σφράγισε τη νίκη.



Ο Απόλλων ανέβηκε στην τρίτη θέση με εννέα βαθμούς, δύο πίσω από την κορυφή, ενώ η Κρασάβα ΕΝΥ έμεινε στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό, παρά την καλή της εμφάνιση. Την επόμενη αγωνιστική οι κυανόλευκοι υποδέχονται τη Νέα Σαλαμίνα, ενώ η ομάδα του Ύψωνα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Σπάρτακο Κιτίου.

Στις 19:00 (Cablenet1), ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί τη Νέα Σαλαμίνα στο ΓΣΠ, με τη νίκη να αποτελεί επιτακτική ανάγκη μετά τη συγκομιδή τεσσάρων βαθμών. Οι ερυθρόλευκοι, ανεβασμένοι από το εντυπωσιακό 3-0 επί της Ανόρθωσης, επιδιώκουν θετικό αποτέλεσμα, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν να αποφύγουν τρίτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη και περαιτέρω προβληματισμό.

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