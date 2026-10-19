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Σε 580.889 ανήλθαν οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2026, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ για τον μήνα και αύξηση 1,8% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Παρά τη βελτίωση, οι συνολικές αφίξεις στο ενιάμηνο παρέμειναν μειωμένες κατά 5,6%, με τον υφυπουργό Τουρισμού, Κώστα Κουμή, να κάνει λόγο για ανάκαμψη και ανθεκτικότητα του κλάδου.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου έφθασαν τις 3.401.538, έναντι 3.604.790 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους είχαν καταγραφεί 570.635 αφίξεις.

Ο κ. Κουμής ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ότι το φετινό ενιάμηνο αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του κυπριακού τουρισμού. Όπως σημείωσε, οι αφίξεις ήταν αυξημένες κατά 4,1% σε σύγκριση με το 2024 και κατά 8,3% έναντι του 2023.

Πρώτη αγορά το Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η κυριότερη πηγή τουρισμού για την Κύπρο τον Σεπτέμβριο, καλύπτοντας το 31,7% των συνολικών αφίξεων. Ακολούθησαν το Ισραήλ και η Πολωνία.

Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις βασικές αγορές διαμορφώθηκαν ως εξής:

Χώρα Αφίξεις Μερίδιο Ηνωμένο Βασίλειο 184.345 31,7% Ισραήλ 105.249 18,1% Πολωνία 41.636 7,2% Γερμανία 30.362 5,2% Ελλάδα 19.995 3,4% Σουηδία 18.656 3,2%

Κουμής: Ανάκαμψη μετά την κρίση του Μαρτίου

Ο υφυπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε τα αποτελέσματα ένδειξη μιας «πολύ υποσχόμενης δυναμικής» και της αποτελεσματικότητας των κινήσεων του τουριστικού οικοσυστήματος.

Αναφέρθηκε στην κρίση που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν η Κυβέρνηση και το Υφυπουργείο τον περασμένο Μάρτιο, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και της αρνητικής δημοσιότητας που ακολούθησε.

Όπως εξήγησε, πρωταρχικός στόχος ήταν να διατηρηθούν τα προσφερόμενα τουριστικά προγράμματα προς την Κύπρο, καθώς από αυτά θα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό η πορεία των επόμενων μηνών.

«Ουσιαστικά επενδύσαμε γι’ ακόμη μία φορά στους στρατηγικούς συνεργάτες της χώρας μας, και αλλάξαμε σχεδιασμό, επηρεαζόμενοι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις», ανέφερε.

Έξι μήνες αργότερα, σύμφωνα με τον κ. Κουμή, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τόσο την ανάκαμψη όσο και την ανθεκτικότητα του τουριστικού τομέα, ενώ η μείωση έναντι του 2025 έχει περιοριστεί περαιτέρω.

Ο σχεδιασμός για το 2027

Ο προγραμματισμός για το 2027 έχει αρχίσει εδώ και μήνες, με στόχο τη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων και την επάνοδο των γεωγραφικών αγορών που επηρεάστηκαν από εξωγενείς παράγοντες και κατέγραψαν μείωση.

Ο κ. Κουμής υπογράμμισε ότι το Υφυπουργείο επιδιώκει την ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, ώστε η δυναμική του κλάδου να μεταφράζεται σε οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Μικρή μείωση στα ταξίδια κατοίκων Κύπρου

Την ίδια ώρα, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 165.447, έναντι 166.129 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας μείωση 0,4%.

Η Ελλάδα ήταν η κυριότερη χώρα από την οποία επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου, με 59.422 επιστροφές και ποσοστό 35,9%. Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 10.755 και 6,5%, η Ιταλία με 9.227 και 5,6% και η Ρωσία με 7.711 και 4,7%.

Οι διακοπές αποτέλεσαν τον κύριο σκοπό ταξιδιού, με ποσοστό 82,9%. Οι επαγγελματικοί λόγοι αντιστοιχούσαν στο 14,3%, οι σπουδές στο 1,5% και οι άλλοι λόγοι στο 1,2%.