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Στα 3.815.322 αυξήθηκαν τα ταξίδια των κατοίκων της Κύπρου το 2025, από 3.366.862 το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat. Τα δεδομένα αφορούν ταξίδια για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κάτοικοι πραγματοποίησαν συνολικά 1,20 δισεκατομμύρια ταξίδια, αυξημένα κατά 1,4% σε σχέση με το 2024. Η αύξηση αντιστοιχεί σε 17 εκατομμύρια επιπλέον ταξίδια.

Εντός ΕΕ το 92% των ταξιδιών

Τα ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας κατοικίας ανήλθαν σε 848 εκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας το 70% του συνόλου. Άλλα 264 εκατομμύρια, ή 22%, πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικό κράτος μέλος.

Συνολικά, το 92% των ταξιδιών είχε προορισμό εντός της ΕΕ. Το υπόλοιπο 8% αφορούσε προορισμούς εκτός Ένωσης, με λιγότερα από τα μισά από αυτά τα ταξίδια να πραγματοποιούνται εκτός Ευρώπης.

Τα υψηλότερα ποσοστά εγχώριων ταξιδιών καταγράφηκαν στη Ρουμανία, με 89%, και στην Ισπανία, με 87%. Ακολούθησαν η Ελλάδα, η Γαλλία και η Πορτογαλία, με 85% η καθεμία.

Στον αντίποδα, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, με 5%, ενώ ακολούθησαν το Βέλγιο με 29% και η Μάλτα με 32%.

Υψηλότερες δαπάνες για ταξίδια στο εξωτερικό

Παρότι τα εγχώρια ταξίδια ήταν περισσότερα, οι κάτοικοι της ΕΕ δαπάνησαν μεγαλύτερα ποσά για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Οι σχετικές δαπάνες ανήλθαν σε €379,4 δισ. για ταξίδια στο εξωτερικό, έναντι €266,2 δισ. για εγχώρια ταξίδια.

Στα ταξίδια εντός της χώρας κατοικίας, η διαμονή απορρόφησε €90,3 δισ., ή το 34% των συνολικών δαπανών, και οι μεταφορές €56 δισ., ή το 21%.

Στα ταξίδια στο εξωτερικό, οι δαπάνες διαμονής έφτασαν τα €131,3 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 35% του συνόλου. Για τις μεταφορές δαπανήθηκαν €121,5 δισ., ή το 32%.

Πηγή: ΚΥΠΕ