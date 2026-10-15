Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με τα στοιχεία πλέον να δείχνουν ότι και ο Οκτώβριος κινείται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς για την τουριστική κίνηση στην Πάφο, πλέον ο Νοέμβριος προσλαμβάνει χαρακτήρα crash test για την τουριστική της βιομηχανία και κυρίως την προσπάθεια των φορέων της επαρχίας για καθιέρωση της Πάφου ως ολόχρονος τουριστικός προορισμός.

Τουριστικοί φορείς επισημαίνουν ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τους ξένους tour operators και από τις επιβεβαιωμένες κρατήσεις για τον Οκτώβριο δείχνουν ότι το καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, τελικά, δεν θα διακοπεί απότομα, αλλά θα συνεχισθεί με πολύ ικανοποιητική ροή, τηρουμένων των αναλογιών, και τον μήνα αυτό.

Η τουριστική ροή προς την Πάφο συνεχίζει να έχει επίκεντρο την Βρετανία και την κεντρική Ευρώπη, ενώ σε ανέλπιστα υψηλούς ρυθμούς κινείται μέχρι και σήμερα η ισραηλινή αγορά μετά την σχετική εκτόνωση των πολεμικών κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή. Εκπρόσωποι ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων εστίασης δήλωσαν στον «Φ» ότι το κύμα των επισκεπτών τις μέρες αυτές εξακολουθεί πολύ ικανοποιητικό για τα δεδομένα του Οκτωβρίου και το μεγάλο ερώτημα-στοίχημα πλέον, είναι αν θα υπάρξει μια ικανοποιητική κίνηση και το Νοέμβριο, εν αναμονή της γιορτινής περιόδου.

Ο Νοέμβριος, ανέφεραν χαρακτηριστικά, προσλαμβάνει τα τελευταία χρόνια χαρακτήρα crash test για τον τουρισμό της Πάφου, αφού στην μετά πανδημία εποχή Σεπτέμβριος και Οκτώβριος παγιώνονται ως μήνες με ικανοποιητική τουριστική κίνηση.

Αν αποδειχθεί ότι και ο Νοέμβριος, τόνισαν, θα συμβάλει στο να κρατηθεί σε λειτουργία ικανός αριθμός τουριστικών επιχειρήσων, θα είμαστε ένα βήμα εγγύτερα στον μέγα διαχρονικό στόχο του ολόχρονου τουρισμού.