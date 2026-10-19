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Συμφωνίες για το φυσικό αέριο του κοιτάσματος «Αφροδίτη» αναμένεται να υπογραφούν στην Αλεξάνδρεια, στο πλαίσιο του Μεσογειακού Συνεδρίου και Έκθεσης Offshore MOC 2026, από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της αιγυπτιακής ενεργειακής ιστοσελίδας Egypt Oil & Gas.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στις συμφωνίες θα συμμετέχουν η Chevron, η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Αιγύπτου EGAS και το Υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της χώρας.

Οι συμφωνίες αφορούν το φορολογικό καθεστώς (FRA), την πώληση και αγορά φυσικού αερίου (GSPA), καθώς και τη μεταφορά του (GTA).

Σύνδεση με υποθαλάσσιο αγωγό 280 χιλιομέτρων

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο σχεδιασμός προβλέπει τη σύνδεση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» με την Αίγυπτο μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 280 χιλιομέτρων.

Το φυσικό αέριο θα διοχετεύεται στις αιγυπτιακές υποδομές για επεξεργασία και στη συνέχεια θα επανεξάγεται στις διεθνείς αγορές μέσω των εγκαταστάσεων υγροποίησης φυσικού αερίου (LNG) της Αιγύπτου.

Πηγή: ΚΥΠΕ