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Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων πολιτικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων, με το μεταναστευτικό και την ασφάλεια των συνόρων να τροφοδοτούν τις αντιδράσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι διαδηλώσεις στη χώρα επαναφέρουν στο προσκήνιο τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία της Ευρώπης και ειδικότερα του Παρισιού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να προειδοποιεί ότι το Παρίσι ενδέχεται σύντομα να αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική ταυτότητα, φτάνοντας να χαρακτηριστεί «μουσουλμανική πόλη».

«Είχα πει στον Μακρόν, πριν από καιρό ότι κάνει ένα τεράστιο λάθος αφήνοντας τον οποιονδήποτε να εισέλθει στη χώρα. Το Παρίσι θα γίνει μουσουλμανική πόλη πολύ πολύ σύντομα. Δεν είχαμε συμφωνήσει κάτι τέτοιο. Είχα πει στον Εμανουέλ να κλείσει τα σύνορα. Τον ξέρω τα τελευταία 7-8 χρόνια και του το είπα από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα “Κάνεις ένα πολύ μεγάλο λάθος”».

🇫🇷 Trump is predicting that Paris will soon become a MUSLIM CITY



The French spent centuries defending Paris from foreign powers



Now Trump is predicting its next identity crisis.



Writer: Oliver

pic.twitter.com/UPHSgv15Ct — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 19, 2026

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα και τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά και άλλους ηγέτες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα σύνορά τους.

«Είπα σε όλους αυτούς τους ηγέτες: πρέπει να προσέχετε τα σύνορά σας, γιατί οι χώρες σας καταστρέφονται» δήλωσε.

🇺🇸🇷🇺🇫🇷 Trump says he’s been warning Putin, Macron, and the rest to WATCH OUT on immigration



"I told all of these leaders, you better watch your borders because your countries are being destroyed."



Trump, far beyond offering a theory, is just reminding them he already said how… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 19, 2026

iefimerida.gr