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Νέες αιχμές κατά του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διατύπωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι έχει έρθει η ώρα να αναλάβει κάποιος άλλος τις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση με αφορμή σχόλια του Ουκρανού ομολόγου του, αμφισβητώντας ουσιαστικά τον ρόλο του στη διαπραγματευτική διαδικασία. «Ίσως ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να αναθέσει τις διαπραγματεύσεις σε κάποιον άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ μοιράζονται πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών με την Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ μιλάει για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία, καθώς και στις 10 Οκτωβρίου ο ένοικος του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως προτείνει «να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία».

Ο Ζελένσκι από τη μεριά του, έχει προβεί το τελευταίο διάστημα σε αρκετές δηλώσεις σε ξένα μέσα και κοινωνικά δίκτυα στα οποία ασκεί κριτική στη στάση του Τραμπ απέναντι στη Ρωσία και την απόφασή του να μην υπογράψει νόμο για κυρώσεις στη Μόσχα.

Μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι δήλωσε χθες στο Bloomberg ότι Τραμπ με τη στάση του πιέζει την Ουκρανία να παραδοθεί στη Ρωσία.

Ανοιχτός σε τριμερή συνάντηση με Σι και Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Εάν ο Σι θέλει να γίνει, θα το έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα προγραμμάτιζε μια τέτοια συνάντηση με επίκεντρο τον πυρηνικό αφοπλισμό.

Ο Τραμπ εξέφρασε αβεβαιότητα σχετικά με την προοπτική συνάντησης τον επόμενο μήνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος αν θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία τον επόμενο μήνα, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν είναι βέβαιος αν κάποιος έχει ζητήσει μια τέτοια συνάντηση.

skai.gr