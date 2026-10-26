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Το κόστος φοίτησης για κάθε παιδί που βρίσκεται σε δημόσια δομή προδημοτικής εκπαίδευσης, είναι ένα από τα επιχειρήματα που προτάσσει ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ).

Κι αυτό, για να ενισχύσει τη θέση του ότι χρειάζεται πλαίσιο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ούτως ώστε και οι δύο πλευρές να έχουν οφέλη, με γνώμονα – όπως σημειώνει – το δημόσιο συμφέρον.

Σύμφωνα με τον ΣΙΠΕΚ, επίσημα στοιχεία καταδεικνύουν ότι κατά τη σχολική χρονιά 2023 – 2024, στη δημόσια προσχολική και προδημοτική εκπαίδευση φοιτούσαν 13,428 παιδιά. Για το κάθε παιδί σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης η Πολιτεία δαπάνησε €6,413 (το χρόνο ή €641 το μήνα) με το συνολικό κόστος να ανέρχεται για όλα τα παιδιά σε €86,113,764.

Ταυτόχρονα, ο ΣΙΠΕΚ επεσήμανε πως την ίδια σχολική χρονιά τα παιδιά που φοιτούσαν ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα προδημοτικής ανέρχονταν σε 20,944, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους πέραν των €134 εκατ., και το οποίο όπως πρόταξε, «εξοικονομήθηκε στο κράτος».

Με βάση τα πιο πάνω, αλλά και με αφορμή τα ευρήματα έρευνας που διεξήγαγε για διάφορες πτυχές της λειτουργίας των ιδιωτικών νηπιαγωγείων, ο ΣΙΠΕΚ καταθέτει πρόταση συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως ένα σημαντικό μέτρο των δημοσίων δαπανών αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτής της πρότασης, τάσσεται υπέρ της επέκτασης των σχεδίων επιδότησης διδάκτρων και σίτισης παιδιών από το κράτος για τα παιδιά μέχρι και την ηλικία των έξι ετών που θα φοιτήσουν στο δημοτικό σχολείο, επισημαίνοντας ότι αυτό θα εξοικονομήσει εκατομμύρια ευρώ τα οποία το κράτος θα μπορεί να αξιοποιήσει σε άλλους τομείς της οικονομίας.

«Η επιχορήγηση μέρους των διδάκτρων που θα καταβάλλουν οι γονείς για κάθε παιδί για τη φοίτηση του σε εγκεκριμένο ιδιωτικό νηπιαγωγείο (π.χ. €200 το μήνα ανά παιδί) θα εξοικονομεί στο κράτος €441 μηνιαίως ή €4,410 ετησίως», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΣΙΠΕΚ, προσθέτοντας πως «με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα εξοικονομηθούν επιπρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες που χρειάζονται για την ανέγερση νέων δημόσιων δομών ή και την εγκατάσταση λυόμενων αιθουσών, αφού θα μπορούν να αξιοποιούνται οι υφιστάμενες δομές των εγκεκριμένων ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

