Την μεγάλη απογοήτευση του για το γεγονός ότι η ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση αφήνεται για ακόμα μια φορά εκτός προγραμματισμού και στήριξης, εκφράζει ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ), με αφορμή τις εξαγγελίες στις οποίες προέβηκε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην παρουσίαση του Ετήσιου Προγραμματισμού Διακυβέρνησης 2026.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε μια περίοδο όπου η βιωσιμότητα των ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων κρίνεται αβέβαιη, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την κατάθεση Νομοσχεδίου για την Ειδική Εκπαίδευση, την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος δωρεάν προγεύματος και την επέκταση των ολοήμερων σχολείων με την λειτουργία 60 επιπρόσθετων ολοήμερων σχολείων.

Ο ΣΙΠΕΚ τονίζει πως η μη συμπερίληψη του ιδιωτικού τομέα, ωσάν να μην είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων για τον τρόπο που η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την «εκπαίδευση» και για τον διαχωρισμό της «δημόσιας» και «ιδιωτικής» προσχολικής εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζει ότι η ψήφιση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Τροποποιητικό Νόμου του 2024 [Ν.30(Ι)/2024] με βάση τον οποίο η δωρεάν ηλικία φοίτησης στα δημόσια νηπιαγωγεία επεκτείνεται προς τα κάτω, χωρίς να προηγηθεί στοιχειώδης διαβούλευση ή έστω ενημέρωση των άμεσα επηρεαζόμενων οργανωμένων συνόλων, και χωρίς μελέτη αντικτύπου (impact assessment) για το πως θα επηρεάσει την ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση προκειμένου να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας στους ιδιωτικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Προσθέτει πως η περαιτέρω επέκταση των ολοήμερων σχολείων χωρίς να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και η εγκατάσταση προπαρασκευασμένων (λυόμενων) αιθουσών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές για την ασφάλεια και υγεία των παιδιών και που δεν διαθέτουν βασικές υγειονομικές διευκολύνσεις, επιφέρει στρέβλωση στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης σε βάρος του ιδιωτικού τομέα.

Για την στελέχωση των επιπρόσθετων τμημάτων που θα δημιουργηθούν, συνεχίζει, εκτιμάται ότι θα προσληφθεί στο δημόσιο, προσωπικό που σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την εξεύρεση προσωπικού και για την οποία ο ΣΙΠΕΚ έχει προβεί σε παραστάσεις, υποβάλλοντας τις τεκμηριωμένες θέσεις, απόψεις και εισηγήσεις του προς τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς ωστόσο την οποιαδήποτε ανταπόκριση και αποτέλεσμα.

Ο ΣΙΠΕΚ σημειώνει πως η υλοποίηση των μέτρων που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, θα αυξήσει τον κρατικό υπολογισμό σε μεγάλο βαθμό, ενώ εάν επιλέξει την συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα θα μπορούν να εξοικονομηθούν εκατομμύρια ευρώ που μπορούν να αξιοποιηθούν για στήριξη της κοινωνίας και ανάπτυξη της οικονομίας μας.

«Με λύπη παρατηρούμε ότι η Κυβέρνηση προβαίνει σε ενέργειες που προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων που προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε διευρυμένο ωράριο (ειδικά κατά τις περιόδους των διακοπών) και σε εγκαταστάσεις που επιθεωρούνται από τουλάχιστον επτά διαφορετικές κρατικές υπηρεσίες σε συστηματική βάση κυριολεκτικά για την κάθε πτυχή της λειτουργίας τους (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι, παιχνίδια, αυλή και παιχνιδότοπος, υγειονομικές διευκολύνσεις, κλπ.), από τις οποίες το δημόσιο εξαιρείται», συνεχίζει.

Ο ΣΙΠΕΚ διευκρινίζει ότι δεν είναι αντίθετος στην διευκόλυνση των παιδιών και των γονέων τους για πρόσβαση σε δομές που παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης αλλά θεωρεί πως αυτό θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ισότιμο και όχι ετεροβαρή, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα των γονέων, που είναι φορολογούμενοι πολίτες, να επιλέγουν τον σταθμό ή νηπιαγωγείο που θα φοιτήσουν τα παιδιά τους και ικανοποιούνται οι ανάγκες τους, χωρίς στρεβλώσεις και εμπόδια.

«Είναι άξιο απορίας γιατί (ενώ οι αρμόδιες αρχές το γνωρίζουν και τους έχει επισημανθεί επανειλημμένα), δεν λαμβάνονται μέτρα για την δημιουργία υποδομών για την φροντίδα βρεφών και παιδιών μέχρι την ηλικία των 3ων ετών για την στήριξη της τεράστιας αυτής ανάγκης των γονέων, αλλά προωθούνται μέτρα που στοχεύουν σε μια ηλικιακή ομάδα που εξυπηρετείται εδώ και χρόνια από τον ιδιωτικό τομέα χωρίς κανένα πρόβλημα. Η συνέχιση της προσέγγισης για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και ο διαχωρισμός δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, πάντα σε βάρος της ιδιωτικής ωσάν να μην είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, με τις συνεπαγόμενες διακρίσεις σε βάρος των παιδιών που φοιτούν στον ιδιωτικό τομέα και των γονέων τους, θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει», προστίθεται.

Ο ΣΙΠΕΚ καλεί την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) να αναθεωρήσουν άμεσα τους προγραμματισμούς για την προσχολική εκπαίδευση και να προβούν σε ειλικρινή διάλογο με πλήρη διαφάνεια έστω και την υστάτη.

«Στην προσχολική εκπαίδευση όπως και σε όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν εγκεκριμένα σχολεία, ιδρύματα και δομές του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα επί ίσοις όροις», καταλήγει.