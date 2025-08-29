Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ) εξέφρασε την έντονη απογοήτευση και ανησυχία του για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να καταργήσει τα δίδακτρα για παιδιά ηλικίας 3 έως 4 ετών και 5 μηνών που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία.

Σύμφωνα με τον ΣΙΠΕΚ, η απόφαση, που ανακοινώθηκε από την Υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, ελήφθη χωρίς διαβούλευση και χωρίς μελέτη αντικτύπου, αφήνοντας τον ιδιωτικό τομέα «εκτεθειμένο και προ τετελεσμένων».

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι η κίνηση αυτή προκαλεί στρέβλωση στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων, τα οποία αντιμετωπίζουν ήδη έλλειψη προσωπικού.

Παράλληλα, ο ΣΙΠΕΚ κατηγορεί το Υπουργείο ότι επιλέγει να τοποθετήσει λυόμενες αίθουσες σε δημόσια σχολεία, μειώνοντας τον διαθέσιμο χώρο για δραστηριότητες, την ώρα που οι ιδιωτικοί φορείς ελέγχονται με αυστηρότητα για τις υποδομές τους. Επίσης, εκφράζεται φόβος ότι το Δημόσιο θα προχωρήσει σε προσλήψεις από τον ιδιωτικό τομέα, αφήνοντας τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία υποστελεχωμένα.

Ο ΣΙΠΕΚ δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στη διευκόλυνση γονέων και παιδιών, αλλά ζητά ισότιμη μεταχείριση και προστασία του δικαιώματος επιλογής. Τονίζει επίσης ότι αντί να ενισχύονται οι υποδομές για παιδιά κάτω των 3 ετών, το Υπουργείο προωθεί μέτρα σε ηλικιακή ομάδα που ήδη καλύπτεται από τον ιδιωτικό τομέα.

Ο Σύνδεσμος καλεί την Υπουργό να προχωρήσει σε ειλικρινή διάλογο και αναθεώρηση της απόφασης, προειδοποιώντας ότι θα συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων, μη αποκλειόμενης της προσφυγής σε δυναμικά μέτρα.