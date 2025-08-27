Την κατάργηση των διδάκτρων για παιδιά που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία και είναι ηλικίας τριών μέχρι τεσσάρων ετών και πέντε μηνών, αποφάσισε το Υπουργικό.

Η ανάρτηση της Αθηνάς Μιχαηλίδου:

Στο Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίναμε την κατάργηση των διδάκτρων για παιδιά που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία και είναι ηλικίας 3 χρ. μέχρι 4χρ. και 5 μηνών.

Με την απόφαση, τα παιδιά που συμπληρώνουν θέσεις στα δημόσια νηπιαγωγεία και είναι κάτω από το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δεν θα καταβάλλουν δίδακτρα.

Πρόκειται για ένα κοινωνικό μέτρο, που στηρίζει την οικογένεια και ένα παιδαγωγικό μέτρο ενδυνάμωσης της φοίτησης σε σχολείο στην προσχολική ηλικία.